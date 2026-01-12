Leonardo Gatto protagonista in tv: l’ex centrocampista di Serie C ad Affari Tuoi

Serata speciale lontano dal campo per Leonardo Gatto. Il centrocampista classe 1992, volto noto del calcio di Serie C, è apparso nel programma televisivo Affari Tuoi su Rai 1, partecipando al celebre “gioco dei pacchi” insieme alla compagna Elena.

Una presenza che non è passata inosservata agli appassionati, visto il lungo percorso calcistico di Gatto tra i professionisti. Nel corso della sua carriera ha infatti collezionato quasi 200 presenze in Serie C, vestendo maglie importanti come quelle di Pisa, Triestina e soprattutto Pro Vercelli.

Leonardo Gatto è anche legato al mondo del calcio da un filo familiare: è il fratello di Massimiliano Gatto, ex calciatore e oggi collaboratore tecnico di Cesc Fabregas al Como. A riportare la notizia è TuttoC.com