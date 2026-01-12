TMW Radio Impallomeni: "Roma, telenovela Raspadori. Col Sassuolo una ripresa da scudetto"

Stefano Impallomeni, ex calciatore e opinionista a Maracanà, ha rilasciato varie dichiarazioni nel pomeriggio di Tmw Radio.

Che cosa ha detto questo pareggio fra Inter e Napoli?

"L'Inter è una squadra d'élite, ma gli manca il saper essere anche un po' sporca. Dall'altra parte invece ci sono il carattere e la forza mentale del Napoli. I nerazzurri per vincere lo scudetto dovranno riuscire ad allungare, perché nel testa a testa gli azzurri appaiono più predisposti. Chiudo poi aggiungendo che McTominay ha detto come le tante assenze abbiano inciso, ma siamo sicuri che paradossalmente con la squadra al completo il Napoli avrebbe fatto meglio? Hojlund avrebbe reso così? Neres sarebbe esploso? Non ne abbiamo la certezza, ma sono curioso di capire con il recupero dei titolari che cosa accadrà".

​​​​​​​La lotta scudetto è da considerarsi a due o è aperta a piu squadre?

"È una lotta aperta, anche se l'Inter e il Napoli hanno dei valori superiori a tutte. Incideranno molto le coppe europee e per questo non tolgo né il Milan, né la Roma e né la Juventus".

Negli ultimi quattordici incroci con Juventus, Milan e Napoli l'Inter non ha mai vinto. Qual è la motivazione?

"Questa squadra o riesce a travolgere l'avversario o in queste partite incappa in qualche problema. Io penso che in panchina ci possa essere anche Guardiola, ma il risultato sarà sempre questo. Chivu però ha detto che i campionati si vincono anche nella altre partite. La verità insomma è un po' nel mezzo, ma in conclusione il problema in questi scontri diretti è dettato dall'emotività. La fotografia emblematica è il secondo gol del Napoli, dove non coprono bene né Bisseck né, soprattutto Barella. Fa capire che c'è paura di subire gol".

Il mercato della Roma si sta complicando?

"Ormai si sta virando su Malen dell'Aston Villa, ma la verità e che i piani in entrata stanno cambiando. Anche Raspadori si sta trasformando in una telenovela che sta diventando sempre più antipatica. Credo che sia per Zirkzee che per l'italiano le cose si stiano complicando. Sul campo invece i giallorossi hanno dimostrato grande carattere contro il Sassuolo, giocando un secondo tempo da scudetto. Gasperini può puntare ad entrare nelle prime quattro anche senza mercato".