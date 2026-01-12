Genoa-Cagliari 3-0: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Genoa (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy (1' st Masini), Malinovskyi (29' st Thorsby), Frendrup, Ellertsson (37' st Sabelli), Martin; Vitinha (37' st Messias), Colombo (29' st Ekhator). A disp.: Lysionok, Sommariva, Stanciu, Cuenca, Otoa, Fini, Venturino, Nuredini. All.: De Rossi
Cagliari (4-3-3): Caprile; Palestra, Rodriguez (1' st Idrissi), Luperto, Obert; Adopo, Prati, Mazzitelli (24' st Zappa); Luvumbo (17' st Gaetano), Kilicsoy, Esposito (24' st Borrelli). A disp.: Sherri, Ciocci, Di Pardo, Cavuoti, Pintus, Liteta, Pavoletti, Zé Pedro, Trepy. All.: Pisacane
Arbitro: La Penna
Marcatori: 7' Colombo, 30' st Frendrup, 33' st Ostigard (G)
Ammoniti: Rodriguez (C), Frendrup (G), Obert (C), Masini (G), Mazzitelli (C), Adopo (C), Luperto (C