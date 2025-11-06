Mainz-Fiorentina 2-1: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Mainz (3-4-2-1): Zentner; Potulski, Kohr, Mwene (46' Widmer); Da Costa, Amiri (81' Boving), Maloney (60' Sano), Kawasaki; Nebel (65' Hollerbach), Sieb (60' Lee); Weiper. All.: Henriksen
Fiorentina (3-5-2): Martinelli; Pongracic, Marì (69' Comuzzo), Ranieri; Dodò, Sohm (86' Fagioli), Nicolussi Caviglia, Ndour (60' Mandragora), Fortini; Fazzini, Piccoli (60' Kean. All.: Galloppa.
Arbitro: Visser (Bel)
Marcatori: 16' Sohm (F), 68' Hollerbach (M), 90'+4' Lee (M)
Ammoniti: Maloney (M), Ndour (F), Nebel (M), Marì (F)
