TMW Radio Brambati: "Napoli, ecco come vedo la situazione. E su Vlahovic dico..."

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento dell'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati.

Da dove vuole partire? Dal Napoli?

"Con l'Eintracht meritava di vincere, ci sono giocatori che vengono utilizzati spesso perchè il mercato non si è ancora materializzato in qualcosa di positivo. C'è un però: sono convinto che i senatori, vedi Di Lorenzo, Politano, Oliveira, non sono ancora ai livelli dello scorso anno e non vorrei che sia passata la fame di vittorie. E' un problema che l'allenatore ha percepito e sta cercando di risolvere. Devo dire che ho sbagliato su Milinkovic-Savic, che sta dimostrando di essere un ottimo numero due. Ma ho ragione su Lucca, per cui non avrei speso quelle cifre. E' un giocatore limitato. E' diventato parzialmente titolare perché si è fatto male Lukaku ed è stato fuori Hojlund, altrimenti avrebbe giocato poco o niente. Poi ci sono due giocatori che stanno sotto un treno, Lang e Neres, che pensavano di partire titolari e la non titolarità li ha fatti scollegare dal gruppo. E questo non va bene, soprattutto per lo spirito che vuole l'allenatore. E anche lo stesso Oliveira, che ha visto in Gutierrez un rivale e che è più forte, ha mollato. Però a oggi dobbiamo dire che Conte è primo ed è in corsa per entrare nei playoff di Champions".

Rinnovo Vlahovic-Juve, va fatto o no?

"Penso che possa rinnovare, in questo momento è il giocatore con più personalità nello spogliatoio. Sta pensando solo a fare il meglio di quello che può dare, si è anche liberato di alcune pressioni che aveva ed è il giocatore che ti trascina. E' il giocatore che non può essere sostituito ora, deve giocare. Credo che Spalletti abbia capito questo. Per il resto sono cose di società, bisogna capire se vogliono rinnovare o hanno altre idee. Non credo che ci siano ad oggi squadre che gli offrano 12 mln. Ovvio che se hai una squadra che offre 7-8, devi pareggiare l'offerta, anche perché ce l'hai in casa e non devi spendere il cartellino. Se pesi tecnicamente il giocatore e lo valuti utile per il futuro, hai risparmiato i soldi per il cartellino e lo paghi quella cifra. E sul tecnico dico che doveva arrivare prima. Tudor non era da rinnovare, si doveva andare su altri tecnici, magari proprio su Spalletti. Tudor non è scarso, ma non era un profilo da Juve. Spalletti lo è. Il contratto di otto mesi? Spalletti ha due obiettivi, andare in Champions e poi recuperare i valori di certi giocatori per cui sono stati spesi tanti soldi, vedi anche Vlahovic. E metto nel mirino John Elkann, che si è circondato negli ultimi anni di persone non così valide professionalmente come dovrebbe essere. Sia alla Juve che alla Ferrari, dove non si vince dal 2008. Con le sue società è una macchina da guerra, così mi dicono, però dal punto di vista sportivo ha grandi lacune, evidenziate dal fidarsi di persone che professionalmente non sono così valide. Spalletti era stato contattato prima di Como-Juve, così mi hanno detto. E ha cominciato a studiare la squadra, per questo ha spostato Koopmeiners lì. Vediamo, siamo all'inizio, ma lui ha queste genialate".