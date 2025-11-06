Serie A e Nazionale al fianco di Airc per "Un gol per la ricerca"

Iniziative per 11/a giornata campionato e 2 partite dell'Italia

(ANSA) - ROMA, 06 NOV - Da domani si rinnova l'appuntamento con 'Un gol per la ricerca', campagna che quest'anno si inserisce nel ricco calendario di eventi del sessantesimo di Fondazione Airc. I calciatori, le squadre della Serie A e gli azzurri si schierano compatti al fianco di oltre 5.400 ricercatrici e ricercatori scendendo in campo per la ricerca. Una vera e propria mobilitazione corale del mondo del pallone possibile grazie al sostegno di Figc, Lega Calcio Serie A, Enilive e Aia.

Il fischio di inizio è previsto per domani, in occasione del primo anticipo dell'11/a giornata di campionato, e proseguirà via via su tutti i campi della Serie A per arrivare fino alle partite di qualificazione ai mondiali Moldova-Italia di giovedì 13 e Italia-Norvegia di domenica 16 novembre. In tutti gli stadi della Serie A sarà trasmesso sui maxi-schermi il video della campagna e lo speaker leggerà un messaggio per sensibilizzare i tifosi sugli spalti. Il podio portapallone sarà personalizzato con l'adesivo Airc mentre in tv andrà in onda la grafica "Fai un gol per la ricerca! Dona al 45521!" prima del fischio di inizio di ogni partita. Nel pre e post gara, dirigenti e allenatori intervistati porteranno la coccarda dell'iniziativa e leggeranno un appello per invitare tutti ad unirsi alla squadra di chi crede nella ricerca, attraverso le donazioni con sms o chiamate da telefono fisso al numero 4552.

La formazione Airc è guidata da Gianluigi Buffon e vede schierati in campo ricercatori, volontari, ambassador, partner, donatori e persone che hanno affrontato la malattia. Importanti conferme anche dagli ambassador Airc: Francesco Acerbi, Lorenzo De Silvestri, Claudio Marchisio. Tutti pronti a vestire, ancora una volta, la maglia Airc per rinnovare il loro impegno al fianco degli scienziati e promuovere sui loro canali social messaggi di sensibilizzazione sui temi della prevenzione e sul valore della ricerca. (ANSA).