Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Serie A e Nazionale al fianco di Airc per "Un gol per la ricerca"

Serie A e Nazionale al fianco di Airc per "Un gol per la ricerca"TUTTO mercato WEB
Oggi alle 18:37Altre Notizie
Ivan Cardia
fonte ANSA
Iniziative per 11/a giornata campionato e 2 partite dell'Italia

(ANSA) - ROMA, 06 NOV - Da domani si rinnova l'appuntamento con 'Un gol per la ricerca', campagna che quest'anno si inserisce nel ricco calendario di eventi del sessantesimo di Fondazione Airc. I calciatori, le squadre della Serie A e gli azzurri si schierano compatti al fianco di oltre 5.400 ricercatrici e ricercatori scendendo in campo per la ricerca. Una vera e propria mobilitazione corale del mondo del pallone possibile grazie al sostegno di Figc, Lega Calcio Serie A, Enilive e Aia.

Il fischio di inizio è previsto per domani, in occasione del primo anticipo dell'11/a giornata di campionato, e proseguirà via via su tutti i campi della Serie A per arrivare fino alle partite di qualificazione ai mondiali Moldova-Italia di giovedì 13 e Italia-Norvegia di domenica 16 novembre. In tutti gli stadi della Serie A sarà trasmesso sui maxi-schermi il video della campagna e lo speaker leggerà un messaggio per sensibilizzare i tifosi sugli spalti. Il podio portapallone sarà personalizzato con l'adesivo Airc mentre in tv andrà in onda la grafica "Fai un gol per la ricerca! Dona al 45521!" prima del fischio di inizio di ogni partita. Nel pre e post gara, dirigenti e allenatori intervistati porteranno la coccarda dell'iniziativa e leggeranno un appello per invitare tutti ad unirsi alla squadra di chi crede nella ricerca, attraverso le donazioni con sms o chiamate da telefono fisso al numero 4552.

La formazione Airc è guidata da Gianluigi Buffon e vede schierati in campo ricercatori, volontari, ambassador, partner, donatori e persone che hanno affrontato la malattia. Importanti conferme anche dagli ambassador Airc: Francesco Acerbi, Lorenzo De Silvestri, Claudio Marchisio. Tutti pronti a vestire, ancora una volta, la maglia Airc per rinnovare il loro impegno al fianco degli scienziati e promuovere sui loro canali social messaggi di sensibilizzazione sui temi della prevenzione e sul valore della ricerca. (ANSA).

Articoli correlati
Serie A, Simonelli: "Stadi fondamentali, Meloni è d'accordo. San Siro? Ha 100 anni"... Serie A, Simonelli: "Stadi fondamentali, Meloni è d'accordo. San Siro? Ha 100 anni"
Da 15 anni il Milan buca la difesa del Parma. Anche se l'ultima volta... Da 15 anni il Milan buca la difesa del Parma. Anche se l'ultima volta...
Come giocherà il Genoa di De Rossi? Tutto sul rilancio di Valentin Carboni Come giocherà il Genoa di De Rossi? Tutto sul rilancio di Valentin Carboni
Altre notizie Altre Notizie
Serie A e Nazionale al fianco di Airc per "Un gol per la ricerca" Serie A e Nazionale al fianco di Airc per "Un gol per la ricerca"
Juve, giusto rinnovare o no con Vlahovic? Il commento degli opinionisti TMW RadioJuve, giusto rinnovare o no con Vlahovic? Il commento degli opinionisti
Tensione Lookman-Juric, chi ha ragione? Il parere degli ospiti TMW RadioTensione Lookman-Juric, chi ha ragione? Il parere degli ospiti
Brambati: "Napoli, ecco come vedo la situazione. E su Vlahovic dico..." TMW RadioBrambati: "Napoli, ecco come vedo la situazione. E su Vlahovic dico..."
Anellucci: "Napoli, Conte sta cominciando a mettere le mani avanti" TMW RadioAnellucci: "Napoli, Conte sta cominciando a mettere le mani avanti"
Breda: "Juve, Vlahovic ha le caratteristiche giuste per il gioco di Spalletti" TMW RadioBreda: "Juve, Vlahovic ha le caratteristiche giuste per il gioco di Spalletti"
Serse Cosmi: "Ai Viola serve un allenatore intelligente, Vanoli uomo giusto" Serse Cosmi: "Ai Viola serve un allenatore intelligente, Vanoli uomo giusto"
Bene l'Inter a punteggio pieno in Champions, ma i cali di tensione sono strutturali?... Bene l'Inter a punteggio pieno in Champions, ma i cali di tensione sono strutturali?
Editoriale di Ivan Cardia Immagine box laterale di Ivan Cardia Spalletti, recuperare quei due vale più dello scudetto. Perché nessuno vuole Milan-Como a Perth: due grossi equivoci e una possibile occasione persa
Le più lette
1 Spalletti, recuperare quei due vale più dello scudetto. Perché nessuno vuole Milan-Como a Perth: due grossi equivoci e una possibile occasione persa
2 Come giocherà il Genoa di De Rossi? Tutto sul rilancio di Valentin Carboni
3 Ranking UEFA, corsa al 5° posto: giochi apertissimi, la posizione dell'Italia
4 Atalanta, Lookman non ha più scuse. È possibile che venga messo sul mercato a gennaio?
5 Esclusiva con l'ideatore di Milan-Como a Perth. Una lettera al Ministro Abodi di Lou Sticca: "Milioni di emigrati all'estero, per noi che amiamo l'Italia è un sogno e un'occasione irripetibile"
Ora in radio
Repliche 19:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Milan, Scaroni: "San Siro bocciato dalla UEFA per gli Europei, un nuovo stadio è necessario"
Immagine top news n.1 Fiorentina, per la firma di Vanoli servirà aspettare almeno domani: i dettagli del contratto del tecnico
Immagine top news n.2 Dal 'why me' al mancato cinque, la ricostruzione del caso Lookman. Sacchi: "Capisco Juric"
Immagine top news n.3 Juventus, Vlahovic in gruppo dopo il problema muscolare in Champions. Nel derby ci sarà
Immagine top news n.4 Genoa, ecco l'annuncio: Daniele De Rossi è il nuovo allenatore rossoblù
Immagine top news n.5 Bologna, ieri visita dei dirigenti a Freuler. E intanto è pronta l'offerta di rinnovo: i dettagli
Immagine top news n.6 Ranking UEFA, corsa al 5° posto: giochi apertissimi, la posizione dell'Italia
Immagine top news n.7 Oggi la risoluzione di Vanoli col Torino, poi la firma con la Fiorentina: i dettagli e tutte le ultime
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Sogliano ha preso Giovane a parametro zero. Ora sarà asta tra big di A ed Europa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Come giocherà il Genoa di De Rossi? Tutto sul rilancio di Valentin Carboni
Immagine news podcast n.2 Dusan Vlahovic può davvero rinnovare con la Juventus?
Immagine news podcast n.3 La triste fine della storia di Stefano Pioli con la Fiorentina
Immagine news podcast n.4 Gimenez ha le ultime chances per dimostrare di essere il 9 che serve al Milan
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Zauli: "Perugia piazza da Serie A. quando vai in campo lo senti. Tedesco ha riportato entusiasmo"
Immagine news Altre Notizie n.2 Juve, giusto rinnovare o no con Vlahovic? Il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Tensione Lookman-Juric, chi ha ragione? Il parere degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Corvino: "Sulla carta il Lecce è da ultimo posto. Offerte da oltre 25 milioni per Tiago Gabriel"
Immagine news Serie A n.2 Hollerbach entra e regala il pareggio al Mainz. Troppo morbida la difesa della Fiorentina
Immagine news Serie A n.3 Nela ricorda Dundee United-Roma di 40 anni fa: "Ecco perché feci il dito medio all'allenatore"
Immagine news Serie A n.4 Serie A, Simonelli: "Stadi fondamentali, Meloni è d'accordo. San Siro? Ha 100 anni"
Immagine news Serie A n.5 Zauli: "Il Bologna cresce anno dopo anno, può vincere l'Europa League"
Immagine news Serie A n.6 Atalanta, ora la ripartenza. La Fiorentina a Vanoli
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Venezia, Minelli dopo la firma: "Non vedo l'ora di vivere l'atmosfera del Penzo"
Immagine news Serie B n.2 Juve Stabia, gli Amministratori Giudiziari: "Situazione complessa, ma daremo nuovo slancio"
Immagine news Serie B n.3 Venezia, Molinaro: "Dobbiamo sentirci forti dopo aver fatto qualcosa di importante"
Immagine news Serie B n.4 Spezia-Bari, i convocati di Caserta: torna a disposizione Kassama. Out Vicari e Darboe
Immagine news Serie B n.5 Mantova, De Maio al passo d'addio: non sarà più il club manager
Immagine news Serie B n.6 Alesi: "Catanzaro club giusto per crescere. Iemmello? Un vero leader, un esempio"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Guidonia, rinforzo in difesa: ingaggiato il classe 1997 Davide Vitturini
Immagine news Serie C n.2 Foggia, ecco l'erede di Delio Rossi: accordo con Enrico Barillari
Immagine news Serie C n.3 Pianese, Proietto: "Non facciamoci ingannare dalla classifica del Rimini. È avversario tosto"
Immagine news Serie C n.4 Arezzo, presentato il progetto definitivo del nuovo Stadio “Città di Arezzo”
Immagine news Serie C n.5 Campobasso e Trapani deferiti al TFN per violazioni amministrative: la nota della FIGC
Immagine news Serie C n.6 Zauli: "Perugia piazza da Serie A. quando vai in campo lo senti. Tedesco ha riportato entusiasmo"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Rangers-Roma, Gasperini non può sbagliare contro l'ultima in classifica
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Bologna-Brann, rossoblù favoriti ma attenzione alla rivelazione norvegese
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Marsiglia-Atalanta, la Dea sogna l'impresa ma al Vélodrome nessuno ha ancora vinto
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Fiorentina Femminile, Arce: "Siamo in crescita. Contro la Roma servirà concentrazione"
Immagine news Calcio femminile n.2 Lulù Oliveira torna al Venezia per la femminile: "Club e strutture evolute da quando giocavo qui"
Immagine news Calcio femminile n.3 Bonansea dopo il rinnovo: "Son cresciuta insieme alla Juve. Qui ho imparato a non mollare"
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women, avanti con Bonansea. È scattato il rinnovo fino al 2027
Immagine news Calcio femminile n.5 Inter Women, Wullaert: "Spogliatoio sano, c'è voglia di crescere e vincere"
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia Femminile, Soncin dopo il sorteggio: "Tanta voglia d'iniziare la strada verso Euro26"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Massimo Palanca e quei calci d'angolo che lo hanno fatto entrare nel mito Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Campionato decisamente intrigante, c’è una vera favorita?