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Massimo Orlando: "Il Milan rischia di buttare via tutto. Juve, manca qualità"

Massimo Orlando: "Il Milan rischia di buttare via tutto. Juve, manca qualità"TUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca
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L'ex calciatore Massimo Orlando è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà.

Milan ko anche col Sassuolo:
"La squadra si è persa. Allegri nella gestione del gruppo è uno dei migliori, non so cosa stia succedendo ma è una squadra che da diverse partite è allo sbando, con tanta paura, che ti condiziona. C'è una spaccatura con la tifoseria. Ora mancano tre partite, deve andare a Genova su un campo difficile, poi l'Atalanta. Si è incasinato tutto. O si ricompattano velocemente o rischia di buttare via tutto. E vedo la Roma lanciata, Gasperini ha voglia davvero dopo quanto è successo".

Che dice della Juve?
"La Juventus alterna una partita da Juve, con una squadra solida, ben messa in campo, a dei capitomboli. Io credo che Spalletti sia un grande allenatore, il problema alla Juve è la mancanza di qualità. Senza giocatori non vai da nessuna parte. Quando la Juve deve attaccare una squadra come il Verona, l'unica alternativa era palla a Conceicao. Chi deve fare il regista e far girare il pallone è Locatelli, che non è quel tipo di giocatore".

Inter del futuro, come la vede?
"Per me l'Inter sarà irraggiungibile per i prossimi anni. Leggo nomi di giovani, che servono per rinnovare. Lo zoccolo duro rimane, per me ancora per un paio d'anni è irraggiungibile".

Che combina la Juventus?
"Lo stop col Sassuolo ci può stare, anche perchè storicamente col Milan è sempre stata dura, la Juve ha dato l'impressione di essere sicura di fare gol, ma quando va sotto vedi le difficoltà della Juve nel trovare le soluzioni. La Juve fatica tanto. E poi perché non mettere subito Yildiz? Se vai avanti subito, magari finisce 3 o 4 a zero. E doveva giocare subito Vlahovic. Poi magari al 60' lo cambi...Io continuo a dire che la Juve, quando deve far gioco, in mezzo al campo manca tanta qualità".

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