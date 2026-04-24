Massimo Orlando: "Ranieri, non sarei sorpreso se tornasse in panchina"
A intervenire in diretta a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore Massimo Orlando. E ha parlato dell'addio alla Roma di Claudio Ranieri: "Devo dire che il progetto comunque era su Gasperini, quindi è anche normale che, se devono fare una scelta, vadano sull'allenatore. Devo dire che a Ranieri è stato dato un ruolo che forse non gli interessava neanche, per me vuole fare ancora l'allenatore e non sarei sorpreso di rivederlo il prossimo anno.
Massara poteva essere risparmiato dalle critiche di Gasperini. Per me se mettono Giuntoli, dovrà imparare a convivere con gli altri o passerà dalla parte del torto. Se non arriva quarto i Friedkin lo mandano via? Ma come fa ad arrivare quarto ormai? Io dico dalla prossima stagione, che non è che può scontrarsi sempre se non gli fanno la squadra esattamente come lui, deve anche un po' adattarsi".
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