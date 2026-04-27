TMW Radio Massimo Orlando: "Milan-Juve, che figura. Fiorentina, io spero in Sarri"

Ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore Massimo Orlando.

Come ha visto Milan-Juve?

"Speravo se la giocassero in modo diverso. Al secondo tempo ho spento la tv, perché l'andazzo era quello. Un'altra brutta figura. E' vero che conta il risultato, però vai in Mondovisione e fai vedere una partita del genere...".

Chi più responsabile di questa partita negativa?

"Entrambi gli allenatori. La mentalità e il modo di giocare te lo dà lui. Si vedeva proprio, vedevi Pulisic che prendeva palla e nessuno lo accompagnava. E' vero che è in crisi l'americano, ma si vedeva che la prima cosa era non scoprirsi per non prendere gol. Abbiamo visto delle partite inguardabili in questo turno di campionato. Qui bisogna cambiare qualcosa, è qualcosa di drammatico. Non va proprio bene".

Cosa aggiunge?

"Locatelli a me non è mai piaciuto. Mi sembra che gli sia stato prolungato il contratto, ma in quel ruolo ci vuole un giocatore con altre qualità. La Juve deve cambiare parecchi giocatori se vuole tornare ad essere competitiva. Sul Milan c'è poco da dire, è tutto l'anno che gioca così. A parte il fatto che in alcuni momenti in cui la squadra ha avuto buone reazioni, di queste partite ne ho viste parecchie. E i tifosi sono molto arrabbiati".

Inter, c'era il rigore per il Torino?

"Per me no. Un errore di valutazione dell'arbitro, per fortuna che capita in una partita che non ha più da dire niente al campionato. Fosse stata in una decisiva...".

Chi vedrebbe sulla panchina della FIorentina l'anno prossimo?

"Mi piacerebbe Sarri, che più volte ha detto che è affezionato a quei colori. Grosso? Ha fatto esperienza, ma quelli che arrivano dal Sassuolo un punto di domanda ce lo metto. Tutti l' hanno fatto bene, quindi non so. A Firenze stanno criticando Vanoli ma quando è arrivato aveva 4 punti e una situazione di spogliatoio drammatica. Il prossimo deve essere un allenatore d'esperienza".