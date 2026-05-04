TMW Serie C, 2° turno playoff. Come sono andate le sfide in programma nel corso della stagione?

Archiviato il primo turno dei playoff promozione di Serie C con le gare andate in scena ieri, il secondo turno è in programma nel pomeriggio di mercoledì con le sei gare in calendario tutte alle ore 15. Ancora le sfide dei playoff sono a gara secca, tra formazioni dello stesso girone e con la squadra meglio piazzata nella classifica della stagione regolare (quindi quella che gioca in casa questa sfide) che passa il turno anche in caso di pareggio.

Le sfide in calendario, dunque, non sono una novità per la stagione 2025/2026. Ecco come sono andate a finire le sfide fra le varie compagini accoppiate disputate negli scorsi mesi.

Campobasso-Pineto

13 settembre 2025 - Campobasso-Pineto 0-1 (45+3' Bruzzaniti)

25 gennaio 2026 - Pineto-Campobasso 1-0 (22' D'Andrea)

Casertana-Crotone

28 settembre 2025 - Crotone-Casertana 0-1 (64' Proia)

10 febbraio 2026 - Casertana-Crotone 2-2 (12' Saco, 24' Vinicius, 31' Girelli, 81' Gomez)

Cittadella-Lumezzane

25 settembre 2025 - Cittadella-Lumezzane 0-1 (24' Iori)

7 febbraio 2026 - Lumezzane-Cittadella 1-2 (61' Falcinelli, 89' Napolitano, 90+4' Perretta)

Cosenza-Casarano

8 novembre 2025 - Cosenza-Casarano 4-1 (45' aut. D'Alena, 50' Ricciardi, 63' Chiricò, 87' Cannavo, 90+2' Achour)

14 marzo 2026 - Casarano-Cosenza 2-1 (32' e 37' rig. Chiricò, 65' Cannavo)

Juventus Next Gen-Pianese

12 dicembre 2025 - Juventus Next Gen-Pianese 0-0

18 aprile 2026 - Pianese-Juventus Next Gen 0-0

Lecco-Giana Erminio

28 settembre 2025 - Lecco-Giana Erminio 0-0

11 febbraio 2026 - Giana Erminio-Lecco 0-1 (42' Pellegrino)