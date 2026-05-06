TMW Radio Montervino: "Napoli, sarebbe romantico il ritorno in panchina di Sarri"

A parlare dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore Francesco Montervino.

Come ha visto l'Arsenal?

"La partita di ieri è stata quella meno aspettata, perché tutti vogliono PSG-Bayern, ma credo che l'Arsenal in finale possa dire la sua. Ho visto una squadra hce ha fatto la partita, ha avuto una qualità migliore rispetto alle ultime settimane e capisci quanto conti l'aspetto mentale. Il pari del City in campionato ti ha fatto andare in campo con animo diverso. Per me in finale non partirà sconfitto".

Napoli, Conte rimarrà?

"Credo che si arriverà a una risoluzione qualora ci possa essere la situazione Nazionale per Conte. Un club italiano ed europeo non lo vedo per lui ora, quindi potrebbe essere ingolosito solo dalla Nazionale".

Grosso o Sarri: quale il profilo migliore per l’eventuale post-Conte?

"Il ritorno di Sarri sarebbe romantico, è l'allenatore che è rimasto nella storia come quello che ha fatto esprimere il miglior calcio al Napoli e non ha vinto nulla. E' come se tornasse qualcuno che ha lasciato qualcosa d'incompiuto. Sarebbe amato dalla piazza, e la squadra ha delle qualità che possono convincere Sarri a tornare. Dare la possibilità però a nuove leve come Grosso potrebbe essere interessante. Sono convinto che qualsiasi allenatore arrivi, la qualità del gioco potrebbe migliorare".