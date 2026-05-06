Enrico Ruggeri non dimentica Beccalossi: "L'ultimo straziante abbraccio ieri sera"
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Il cantante gli aveva dedicato 'il fantasista': 'Hai portato il sorriso ovunque'
(ANSA) - ROMA, 06 MAG - "L'abbraccio di ieri sera è stato uno dei più strazianti della mia vita. Arrivederci Fantasista". Enrico Ruggeri ha voluto salutare di persona l'amico Evaristo Beccalossi, scomparso nella notte dopo un anno in condizioni di salute molto critiche: il cantautore nel '96 aveva dedicato al giocatore un brano, 'Il fantasista' diventato uno dei pezzi forti della produzione dell'artista milanese. "Due ragazzi che crescendo sono rimasti uno accanto all'altro - ha scritto Ruggeri, postando una foto che lo ritrae abbracciato a Beccalossi - Hai portato il sorriso in ogni luogo che hai attraversato, sono fiero di te: del Campione si parlerà per sempre, l'uomo sarà luce per chi ti ha conosciuto". (ANSA).
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