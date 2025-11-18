Mondiali: ai titolari di biglietti facilitazioni per i visti Usa

Trump e Infantino presentano sistema di prenotazione FIFA PASS

(ANSA) - ROMA, 17 NOV - I possessori di biglietti per il Mondiale di calcio 2026 che si recheranno negli Stati Uniti potranno ora usufruire del sistema di prenotazione prioritaria FIFA (FIFA PASS). Durante un evento alla Casa Bianca, alla presenza del presidente degli Stati Uniti Donald J. Trump, del segretario di Stato americano Marco Rubio, del segretario alla Sicurezza interna Kristi Noem, della task force della Casa Bianca e del presidente della FIFA Gianni Infantino, il Dipartimento di Stato americano ha presentato il sistema di prenotazione prioritaria FIFA, FIFA PASS, per i possessori di biglietti che assisteranno alle partite negli Stati Uniti. Questo servizio offre a tutti i tifosi che acquistano un biglietto la possibilità di ottenere un colloquio prioritario per il visto. Dopo l'annuncio, il presidente Gianni Infantino ha dichiarato: "L'America dà il benvenuto al mondo.

Abbiamo sempre detto che questa sarà la Coppa del Mondo più grande e inclusiva della storia, e il servizio FIFA PASS ne è un esempio molto concreto". "Gli Stati Uniti offrono appuntamenti prioritari affinché i tifosi della Coppa del Mondo FIFA possano completare i colloqui per il visto e dimostrare di essere idonei - ha dichiarato il segretario di Stato Rubio - Il calcio d'inizio si avvicina, quindi è il momento di presentare la domanda. Siamo onorati di ospitare la Coppa del Mondo più grande e sicura della storia".

Saranno disponibili oltre sei milioni di biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026™ che si terrà in 16 città ospitanti in Canada, Messico e Stati Uniti. I tifosi che si trovano in paesi che richiedono un visto per gli Stati Uniti devono presentare immediatamente la domanda all'indirizzo: https://www.state.gov/fifa-world-cup-26. (ANSA).