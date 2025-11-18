Fiorentina, al Viola Park continuano le doppie sedute. Kean punta a tornare con la Juventus

Dopo due giorni di riposo concessi da Paolo Vanoli, al Viola Park si torna a lavoro in vista della ripresa del campionato, che porterà la Fiorentina in campo sabato pomeriggio alle ore 18:00, quando al Franchi arriveranno i grandi rivali della Juventus. Avanti con le doppie sedute, sia quest'oggi che domani, mentre da giovedì la squadra tornerà ad allenarsi una sola volta al giorno. In questi giorni il tecnico varesino ha avuto la possibilità di avere gran parte della squadra a disposizione, in particolare Moise Kean, rimasto fuori dai convocati dell’Italia a causa di un problema alla caviglia che lo aveva già mandato in tribuna al Ferraris prima della pausa.

Il centravanti viola ha messo nel mirino la gara contro la propria ex squadra e per il momento filtra un cauto ottimismo sulla sua presenza, anche perché il suo è stato un infortunio alla tibia di tipo traumatico e che quindi non ha necessitato di troppi giorni di stop. Già da oggi Kean potrebbe tornare a lavorare in gruppo e il suo obiettivo è quello di tornare protagonista per permettere alla Fiorentina di tornare al successo e iniziare la risalita dal fondo.

Più difficile, invece, la presenza contro i bianconeri di Robin Gosens. L’esterno tedesco, infortunatosi lo scorso 29 ottobre a San Siro contro l’Inter non si è ancora completamente ripreso dalla lesione di primo grado al retto femorale della coscia sinistra e la scorsa settimana ha sempre lavorato a parte. Vedremo se il tedesco potrà quanto meno tornare tra i convocarti, ma in ogni caso Fortini e Parisi si contenderanno un posto sulla fascia sinistra.