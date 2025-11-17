Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

A Cristian Brocchi il Premio 'Costruiamo Gentilezza nello Sport': la nota

A Cristian Brocchi il Premio 'Costruiamo Gentilezza nello Sport': la nota
Luca Bargellini
Oggi alle 17:49Altre Notizie
Luca Bargellini

L'ex calciatore Cristian Brocchi ha ricevuto il Premio Costruiamo Gentilezza nello sport, nato da un'idea della giornalista Gaia Simonetti con USSI Toscana e l'Associazione Cor et Amor, per un progetto che è un invito a guardare al calcio giovanile come un cammino educativo e umano.

Brocchi, oggi voce autorevole del calcio formativo italiano ed allenatore, ha costruito un esempio di calcio giovanile che mette al centro i ragazzi con la consapevolezza che attraverso lo sport i giovani possono intraprendere un percorso di crescita sociale.

Con il podcast "Brocchi si nasce, campioni si diventa” descrive attraverso la sua esperienza la visione educativa dello sport, condivisa con professionisti che lo hanno accompagnato ed altri che ha conosciuto nel suo percorso professionale.

La serie podcast è un invito a riconoscere il valore di ogni singolo percorso e il ruolo fondamentale che il calcio può avere nel costruire un futuro più inclusivo. Un’idea sposata da Dr Podcast – Audio Factory, disponibile online su Spotify e YouTube.

Il progetto si compone di nove episodi e si rivolge a genitori, educatori, dirigenti e ragazzi.

La consegna del Premio Costruiamo Gentilezza nello Sport è avvenuta in dir3tta negli studi di Sky Sport. Brocchi ga ricevuto il riconoscimento da Chiara Castellani, Vicepresidente Cor et Amor.

Articoli correlati
Italia a Gattuso, Brocchi: "Spero porti le caratteristiche che ha sempre avuto in... Italia a Gattuso, Brocchi: "Spero porti le caratteristiche che ha sempre avuto in carriera"
La Kings League si racconta, Brocchi: "Non pensavo di vivere questa adrenalina" La Kings League si racconta, Brocchi: "Non pensavo di vivere questa adrenalina"
Brocchi: "La Lazio ha fatto un buon lavoro. E' forte ma tutte la gare se le deve... Brocchi: "La Lazio ha fatto un buon lavoro. E' forte ma tutte la gare se le deve giocare"
Altre notizie Altre Notizie
A Cristian Brocchi il Premio 'Costruiamo Gentilezza nello Sport': la nota A Cristian Brocchi il Premio 'Costruiamo Gentilezza nello Sport': la nota
Italia, l'analisi del momento azzurro fatta dagli opinionisti TMW RadioItalia, l'analisi del momento azzurro fatta dagli opinionisti
Di Gennaro: "Italia, non sappiamo più difendere. Roma, Gasp il migliore" TMW RadioDi Gennaro: "Italia, non sappiamo più difendere. Roma, Gasp il migliore"
Massimo Orlando: "Italia, è un problema di testa. La Roma vola con Zirkzee" TMW RadioMassimo Orlando: "Italia, è un problema di testa. La Roma vola con Zirkzee"
Meno spettatori, più share: Jannik Sinner supera la Nazionale negli ascolti TV Meno spettatori, più share: Jannik Sinner supera la Nazionale negli ascolti TV
Garbo: "Italia, forse è meglio non andare al Mondiale. Napoli, senza Anguissa..."... TMW RadioGarbo: "Italia, forse è meglio non andare al Mondiale. Napoli, senza Anguissa..."
Verdone compie oggi 75 anni. L'omaggio della Roma: "Una vita da Carlo, una vita da... Verdone compie oggi 75 anni. L'omaggio della Roma: "Una vita da Carlo, una vita da romanista"
Oggi in TV, dove vedere le qualificazioni mondiali e le gare di Serie C Oggi in TV, dove vedere le qualificazioni mondiali e le gare di Serie C
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni L’Italia sprofonda ancora: il calcio azzurro allo sbando. Gattuso chiede scusa. Mondiale ad alto rischio, giovedì le avversarie degli spareggi. Napoli, oggi torna Conte: ma resta?
Le più lette
1 Italia ai play-off e in prima fascia. Le combinazioni aggiornate dopo le partite di ieri
2 L’Italia sprofonda ancora: il calcio azzurro allo sbando. Gattuso chiede scusa. Mondiale ad alto rischio, giovedì le avversarie degli spareggi. Napoli, oggi torna Conte: ma resta?
3 Violenza sessuale nei bagni del Meazza durante Italia-Norvegia. La denuncia di una 24enne
4 Gattuso: "Haaland nel primo tempo non l'ha strusciata, dopo abbiamo sbagliato tutto"
5 C'è chi guarda già al mercato di gennaio. De Rossi vorrebbe Perin e Pisilli al Genoa
Ora in radio
Scanner 18:05Scanner live!
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.
TMW News 19:05TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Repliche 19:35Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Juventus, sospiro di sollievo per Vlahovic: escluse lesioni. Il grande ex punta la Fiorentina
Immagine top news n.1 Momento di terrore per il Chieti di ritorno da trasferta: agguato al bus teatino. Indagini in corso
Immagine top news n.2 L'uomo che portò gli Esposito all'Inter: "Pio sarà un top player, all'epoca mi chiamavano tutti"
Immagine top news n.3 Conte è tornato a Castel Volturno. L'allenatore del Napoli nei giorni scorsi era a Torino
Immagine top news n.4 Italia ai play-off e in prima fascia. Le combinazioni aggiornate dopo le partite di ieri
Immagine top news n.5 Pio Esposito la nostra speranza. Ma spiega benissimo anche il nostro declino
Immagine top news n.6 Italia, che fatica. Abodi: "Modello tecnico da rivedere: negli ultimi 20 anni abbiamo sacrificato il talento"
Immagine top news n.7 Qualificate, posti da assegnare, spareggi: chi giocherà il Mondiale 2026?
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano I numeri da inizio stagione della Goal Machine di Solbakken. Sono senza senso Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'Inter ha deciso: cambierà la difesa in estate. E ha già tre nomi in testa
Immagine news podcast n.2 Spalletti e la sosta per rivoluzionare la Juventus. Che cambia per Koopmeiners?
Immagine news podcast n.3 Come il Napoli reagirà sul mercato all'incredibile emergenza infortuni
Immagine news podcast n.4 Il Milan rischia seriamente di perdere Mike Maignan a parametro zero
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Italia, l'analisi del momento azzurro fatta dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Di Gennaro: "Italia, non sappiamo più difendere. Roma, Gasp il migliore"
Immagine news Altre Notizie n.3 Massimo Orlando: "Italia, è un problema di testa. La Roma vola con Zirkzee"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Atletico, Ruggeri: "5-2 al Real? Entusiasmo come nell'Europa League dell'Atalanta"
Immagine news Serie A n.2 Milan, Rabiot e Gimenez da domani in gruppo. Il punto sui rientri dalle nazionali
Immagine news Serie A n.3 Fattori: "La Fiorentina ha una potenzialità inespressa. Stanno scaricando troppo su Vanoli"
Immagine news Serie A n.4 Legge Bove, il promotore Lombardo: "Ciò che gli è accaduto un messaggio di speranza"
Immagine news Serie A n.5 Orsolini: "Ho preso in considerazione l'Arabia, sarei ipocrita a negarlo. Spero di non pentirmene"
Immagine news Serie A n.6 Presentata la Legge Bove, parla il centrocampista: "Onorato che ci sia il mio nome"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Modena, alloro per Fabio Ponsi: oggi si è laureato in Scienze Economiche
Immagine news Serie B n.2 Siena, caos portieri. Bellazzini: "Se interverremo sul mercato? Ne parlerò a freddo con il Ds"
Immagine news Serie B n.3 Spezia, prosegue il calvario di Zurkowski: nuova operazione e 2025 terminati anzitempo
Immagine news Serie B n.4 Juve Stabia, Lovisa sul controllo giudiziario: "Vissuto con serenità, non deve riguardare la squadra"
Immagine news Serie B n.5 Il derby Padova-Venezia sarà senza tifosi ospiti: manca solo l'ufficialità
Immagine news Serie B n.6 Monza, Bianco può sorridere: Alvarez è pronto al rientro. Contro il Cesena ci sarà
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Londrosi: “Le seconde squadre non servono. Meglio tornare al format C1-C2”
Immagine news Serie C n.2 Ascoli, Gori: "Complimenti al Rimini per come gioca. Il gol? Ci ho sempre creduto"
Immagine news Serie C n.3 Lecco, Valente: "Pro Patria non merita la classifica che ha. Felice del settimo clean sheet"
Immagine news Serie C n.4 Sorrento, in extremis salta Banchieri. E per la panchina c'è Serpini: annuale con opzione
Immagine news Serie C n.5 Alla porta dell'Audace Cerignola bussa il Losanna: al centro di tutto c'è Parlato
Immagine news Serie C n.6 Virtus Verona senza successi da 8 gare, Fresco: "Siamo questi, mi prendo la responsabilità"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Olanda-Lituania, gli Oranje vogliono chiudere in bellezza
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Germania-Slovacchia, il primo posto del girone passa da qui
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Italia Norvegia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Sarà Wembley a ospitare Inghilterra-Spagna. La ct Wiegmann: "Atmosfera unica"
Immagine news Calcio femminile n.2 Ternana e Roma fanno il pieno della Top11 della Serie A Women. Spazio anche a Floe e Nischler
Immagine news Calcio femminile n.3 Cantore può fare bis di titoli nazionali nello stesso anno: è in finale con Washington
Immagine news Calcio femminile n.4 A Roma scoppia il ‘caso Dragoni’. Il padre insulta mister Rossettini: "Sei un co*****e"
Immagine news Calcio femminile n.5 Como Women, Sottili: "3 vittorie di fila e successi con Juve e Milan. Ma viviamo alla giornata"
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Femminile, si è chiusa la 6ª giornata: derby alla Roma, vince la Juventus
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Daniele Minelli, la storia di un arbitro "punito" ingiustamente dal "sistema" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Gattuso, le parole di un leader: sufficienti per colmare le lacune azzurre?