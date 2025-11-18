Oggi in TV, dove vedere le ultime partite della sosta nazionali
TUTTO mercato WEB
C'è del calcio giocato da poter seguire in televisione anche in data odierna, martedì 18 novembre 2025.
Si conclude la sosta delle nazionali, con gli ultimi impegni di qualificazioni ai Mondiali. In campo anche l'Italia U19, a caccia dell'Europeo di categoria. Di seguito tutti i principali incontri, con accanto il canale sul quale è possibile assistervi.
15.00 Polonia - Italia (Qualificazioni Europei Under 19) - RAI SPORT e RAIPLAY SPORT 1
17.00 Iraq - Emirati Arabi Uniti (Qualificazioni Mondiali) - ONEFOOTBALL
18.15 Montenegro - Italia (Qualificazioni Europei Under 21) - RAI 2
20.45 Diretta Gol Qualificazioni Mondiali - SKY SPORT CALCIO e NOW
20.45 Spagna - Turchia (Qualificazioni Mondiali) - CIELO, SKY SPORT UNO e NOW
Altre notizie Altre Notizie
Editoriale di Raimondo De Magistris Calendario malato. Una proposta per permettere a Gattuso di avere più di due allenamenti per preparare le gare in cui il calcio italiano si gioca la sua sopravvivenza
Le più lette
4 Calendario malato. Una proposta per permettere a Gattuso di avere più di due allenamenti per preparare le gare in cui il calcio italiano si gioca la sua sopravvivenza
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile