Le partite di oggi: il programma di martedì 18 novembre
Giornata fitta di calcio internazionale tra qualificazioni continentali e amichevoli sparse in tre continenti. Dall’alba con la Coppa d’Asia ai match serali delle qualificazioni europee ai Mondiali, passando per un programma U21 ricchissimo - in campo anche l'Italia del ct Baldini contro Montenegro - e una lunga serie di test match nazionali: di seguito tutte le partite di oggi, martedì 18 novembre.
Europa - Qualificazioni Mondiali
20:45 Austria – Bosnia-Erzegovina
20:45 Belgio – Liechtenstein
20:45 Bielorussia – Grecia
20:45 Bulgaria – Georgia
20:45 Galles – Macedonia del Nord
20:45 Kosovo – Svizzera
20:45 Romania – San Marino
20:45 Scozia – Danimarca
20:45 Spagna – Turchia
20:45 Svezia – Slovenia
Qualificazioni Europei U21
12:00 Armenia U21 – Svezia U21
15:00 Bielorussia U21 – Danimarca U21
15:00 Grecia U21 – Irlanda del Nord U21
17:00 Lituania U21 – Turchia U21
17:00 Macedonia del Nord U21 – Polonia U21
17:30 Finlandia U21 – Kosovo U21
18:00 Bosnia-Erzegovina U21 – Norvegia U21
18:00 Georgia U21 – Germania U21
18:00 Repubblica Ceca U21 – Portogallo U21
18:00 Romania U21 – Spagna U21
18:00 San Marino U21 – Cipro U21
18:00 Slovacchia U21 – Inghilterra U21
18:30 Montenegro U21 – Italia U21
18:30 Scozia U21 – Bulgaria U21
19:00 Gibilterra U21 – Azerbaigian U21
19:00 Malta U21 – Lettonia U21
19:30 Andorra U21 – Irlanda U21
19:30 Israele U21 – Olanda U21
19:30 Lussemburgo U21 – Svizzera U21
20:00 Ungheria U21 – Croazia U21
Amichevoli Nazionali
08:30 Vietnam U22 – Corea del Sud U22
10:00 Iran U23 – Bahrain U23
11:15 Giappone – Bolivia
12:00 Corea del Sud – Ghana
12:00 Galles U19 – Germania U19
12:00 Giappone U19 – USA U19
12:35 Cina U22 – Uzbekistan U22
14:00 Burkina Faso – Benin
14:00 Emirati Arabi Uniti U23 – Tunisia U23
14:00 Indonesia U23 – Mali U23
14:00 Kyrgyzstan U23 – Russia U21
14:00 Oman – Costa d’Avorio
15:00 Danimarca U17 – Germania U17
15:00 Giordania U23 – Siria U23
15:00 Lesotho – Malawi
15:00 Qatar U23 – Arabia Saudita U23
16:00 Senegal – Kenya
16:30 Guinea – Niger
17:00 Angola – Zambia
17:00 Costa Rica U20 – USA U20
17:00 Germania U18 – Danimarca U18
17:00 Uzbekistan – Iran
17:30 Arabia Saudita – Algeria
18:00 Cile – Perù
18:00 Cipro – Estonia
18:00 Faerøerne – Kazakistan
18:00 Serbia U21 – USA U21
18:30 Catalonia Selection – Palestina
19:00 Giordania – Mali
20:00 Marocco – Uganda
20:30 Brasile – Tunisia
Coppa d’Asia - Qualificazioni
07:30 Timor Est – Tagikistan
10:00 Pakistan – Siria
11:00 Afghanistan – Birmania
11:15 Sri Lanka – Thailandia
11:30 Maldive – Filippine
13:00 Hong Kong – Singapore
13:15 Brunei – Libano
14:00 Nepal – Malesia
14:45 Turkmenistan – Cina Taipei
15:00 Bangladesh – India
15:30 Yemen – Bhutan
Asia - Qualificazioni Mondiali
17:00 Iraq – Emirati Arabi Uniti
