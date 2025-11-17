Nasce UNILASP, Morrone: "Progetto ambizioso volto a tutelare i lavoratori"

Alfonso Morrone, presidente dell'ADICOSP, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla nascita di UNILASP, Unione Italiana dei Lavoratori Sportivi:

"Oggi abbiamo presentato UNILASP - si legge su TuttoC.com -, il primo sindacato dedicato a tutti gli operatori occupati nel mondo dello sport. Nasce da un'esigenza molto importante: abbiamo deciso di iniziare a lavorare per le tutele dei vari profili professionali presenti nel vastissimo mondo dello sport. Iniziamo questo progetto ambizioso e con una piccola, e sana, presunzione visto che deve essere tutelato alle regole del lavoro sportivo, con i tavoli istituzionali e politici. Vogliamo uniformare il lavoro".

Ospite di TMW Radio, sul tema si è espresso anche Massimo Londrosi, vice segretario nazionale della nuova organizzazione: "Nel mondo dello sport, non solo nel calcio, tante persone lavorano senza le tutele sindacali garantite in tutti gli altri settori del Paese. Con le nuove normative, ciò che fanno federazioni e regolamenti interni non basta più. UNILASP nasce per offrire una tutela riconosciuta e trasversale, senza connotazioni politiche, a tutti i lavoratori dello sport. In molti ci stanno già contattando, soprattutto da ciclismo e basket. È un’iniziativa nuova, ma necessaria".