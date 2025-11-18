Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Italia, l'analisi del momento azzurro fatta dagli opinionisti di TMW

Italia, l'analisi del momento azzurro fatta dagli opinionisti di TMWTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:44Altre Notizie
TMWRadio Redazione

Il ko per 4-1 di San Siro contro la Norvegia ha restituito un'Italia alle prese con una realtà difficile da accettare, ma che va avanti ormai da anni. Ecco il parere sulla prestazione azzurra e le prospettive future di questo gruppo degli ospiti di TMW Radio.

Massimo Bonanni: "Sono sempre stato abbastanza positivo di questa Nazionale, ma non riesco a capire come si possa fare un primo tempo di quel tipo e poi fare un secondo di quel tipo. I valori ci sono, prendere il terzo gol dopo 30" dopo che hai preso il secondo gol ha dato una mazzata ulteriore a una squadra che era mentalmente in difficoltà. Credo sia una buona Nazionale e che andremo ai Mondiali, spero che al momento del playoff saremo al completo e al 100%. L'importante è arrivarci al Mondiale. Dobbiamo tornare a essere squadra come quella di Conte. Non credo sia più scarsa di quella che aveva Eder e Pellè davanti".

Daniele Garbo: "Primo tempo sembrava che l'Italia avesse giocato bene, ma la Norvegia non aveva ritmo e quando lo ha alzato ecco il risultato netto. Me lo aspettavo. Il ct è l'ultimo problema, è che abbiamo una generazione di giocatori mediocri. Mi chiedo se sia meglio rimanere a casa, per evitare di essere presi a schiaffi da tutti. E' questo il pericolo se andiamo ai Mondiali. Con la pochezza attuale rischiamo di fare delle brutte figure".

Stefano Impallomeni: "C'è poco da fare, la differenza è stata netta. E' una realtà che non ci piace ma che dobbiamo saper vivere. Siamo diventati un movimento molto piccolo. Possiamo prendercela con il presidente federale, i settori giovanili, ma è una crisi che dura dal 2010. Non abbiamo saputo intercettare una crisi incipiente e ora queste sono le conseguenze. Cosa non va? La competitività del campionato, i settori giovanili, ma sono tante le cose che non vanno. Abbiamo sottovalutato la crisi, pensando che l'avremmo superata. E invece non è così. Abbiamo visto che i migliori loro giocano in Premier e in Germania, campionati con ritmi e fisicità diverse dalla nostra. Ci stiamo dimenticando che mentre tutti sono cresciuti, noi ancora non siamo arrivati a certi livelli".

Massimo Orlando: "I precedenti fanno male, per quanto riguarda i playoff. Chiudere così il girone, contro la Norvegia, è stato davvero brutto. Continuo a pensare che abbiamo una squadra che come qualità, con tutti a disposizione, è più forte delle altre, ma il problema di testa è difficile da affrontare. Quando vai in difficoltà in quel senso non girano le gambe. Speriamo che venga fuori la qualità, il carattere, e un po' di fortuna. Siamo però un po' preoccupati, inutile nasconderlo. Non è possibile che non nasca un talento in Italia. Non c'è più la fame di una volta, quella passione per il calcio che avevamo ai miei tempi. Non mi do una spiegazione. Siamo sempre stati protagonisti, ora buio totale. Chi comanda il calcio e la politica deve fare delle riflessioni e trovare soluzioni. Gattuso? Nella comunicazione sta sbagliando. Serve lamentarci di meno e lavorare di più. Ad oggi ci sono almeno 15 nazionali più forti di noi, e mi sono tenuto basso. E poi anche l'immigrazione la stiamo sfruttando male rispetto alle altre Nazionali".

Antonio Di Gennaro: "Rivediamo i gol presi. Si può prendere un gol di Haaland in area piccola così? Al netto del primo tempo, i gol presi sono per il fatto che non si marca più in Italia. Va bene il calcio evoluto, ma in area si marca. Di Lorenzo non è un difensore, è un terzino che nel Napoli fa fatica da 3-4 mesi nel Napoli come Politano. Sappiamo difenderci ora? L'ultimo vero difensore è stato Chiellini. Al di là di tutto, abbiamo preso 4 gol che non esistono nel nostro modo di concepire la difesa. Non si sa più marcare, nei settori giovanili si fa tattica e non si impara più che a difendere. Sarà anche un problema mentale, ma se non sappiamo difendere...Haaland fa un secondo gol in mezzo a due difensori, in maniera strafottente anche. In area Haaland lo devi marcare. Sì, abbiamo dei problemi ma siamo sempre stati forti nell'aspetto difensivo, i nostri difensori erano quelli che comandavano. Anche in Serie A, ormai è una consuetudine. Il difensore va a proteggere la porta quando arriva un cross in area, non va a pressare l'attaccante. Già abbiamo problemi di prodotto, ma se abbiamo anche problemi con la difesa...Non posso accettare per esempio che uno come Koopmeiners sia spostato come braccetto di difesa quando ha fatto praticamente questi anni a centrocampo. Vuol dire che non abbiamo più difensori allora. Non abbiamo più difensori, non sappiamo più difendere. E si parte dai settori giovanili, dove si gioca ormai solo per vincere e non si ha più cura dei particolari. E' un problema atavico, che non emerge solo ora ma è da anni che è così".

Articoli correlati
Bologna, Cambiaghi tiene i piedi per terra: "Scudetto? No, è troppo. Anche se nel... Bologna, Cambiaghi tiene i piedi per terra: "Scudetto? No, è troppo. Anche se nel calcio..."
Il mental coach Tirelli: "Nazionale, serve equilibrio. Ma anche autostima" Il mental coach Tirelli: "Nazionale, serve equilibrio. Ma anche autostima"
Italia, via alla missione playoff Mondiali. Il Corriere della Sera: "Rialzati e cammina"... Italia, via alla missione playoff Mondiali. Il Corriere della Sera: "Rialzati e cammina"
Altre notizie Altre Notizie
Riccardo Cucchi: "Ecco cosa deve fare Spalletti per riportare la Juve dove merita"... Riccardo Cucchi: "Ecco cosa deve fare Spalletti per riportare la Juve dove merita"
Italia, l'analisi del momento azzurro fatta dagli opinionisti di TMW Italia, l'analisi del momento azzurro fatta dagli opinionisti di TMW
Mondiali: ai titolari di biglietti facilitazioni per i visti Usa Mondiali: ai titolari di biglietti facilitazioni per i visti Usa
Ct Nigeria accusa giocatore del Congo, riti voodoo contro di noi Ct Nigeria accusa giocatore del Congo, riti voodoo contro di noi
Oggi in TV, dove vedere le ultime partite della sosta nazionali Oggi in TV, dove vedere le ultime partite della sosta nazionali
Le partite di oggi: il programma di martedì 18 novembre Le partite di oggi: il programma di martedì 18 novembre
Nasce UNILASP, Morrone: "Progetto ambizioso volto a tutelare i lavoratori" Nasce UNILASP, Morrone: "Progetto ambizioso volto a tutelare i lavoratori"
A Cristian Brocchi il Premio 'Costruiamo Gentilezza nello Sport': la nota A Cristian Brocchi il Premio 'Costruiamo Gentilezza nello Sport': la nota
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Calendario malato. Una proposta per permettere a Gattuso di avere più di due allenamenti per preparare le gare in cui il calcio italiano si gioca la sua sopravvivenza
Le più lette
1 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Venturato a Livorno è solo l'ultimo cambio
2 Calendario malato. Una proposta per permettere a Gattuso di avere più di due allenamenti per preparare le gare in cui il calcio italiano si gioca la sua sopravvivenza
3 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 17 novembre
4 Orsolini: "L'Arabia avrebbe cambiato la mia vita, ma gioco a calcio perché mi crea emozioni"
5 Panchine Serie B 2025/26: già quattro i cambi. Gorgone per Vivarini a Pescara l'ultimo
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Germania e Olanda ai Mondiali: e sono 34: le qualificate e i playoff a oggi
Immagine top news n.1 Diao ko, Vlahovic fiuuu, Rabiot c'è: torna la Serie A, le ultime su infortuni e rientri
Immagine top news n.2 Retroscena Haaland-Mancini e le analisi di Abodi, Caressa e Albertini: il day after dell'Italia
Immagine top news n.3 Playoff di marzo, la situazione si sta delineando: le possibili avversarie dell'Italia
Immagine top news n.4 Tutte le 34 qualificate ai Mondiali: in palio ancora 14 posti per il Nord America
Immagine top news n.5 Juventus, sospiro di sollievo per Vlahovic: escluse lesioni. Il grande ex punta la Fiorentina
Immagine top news n.6 Momento di terrore per il Chieti di ritorno da trasferta: agguato al bus teatino. Indagini in corso
Immagine top news n.7 L'uomo che portò gli Esposito all'Inter: "Pio sarà un top player, all'epoca mi chiamavano tutti"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano I numeri da inizio stagione della Goal Machine di Solbakken. Sono senza senso Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'Inter ha deciso: cambierà la difesa in estate. E ha già tre nomi in testa
Immagine news podcast n.2 Spalletti e la sosta per rivoluzionare la Juventus. Che cambia per Koopmeiners?
Immagine news podcast n.3 Come il Napoli reagirà sul mercato all'incredibile emergenza infortuni
Immagine news podcast n.4 Il Milan rischia seriamente di perdere Mike Maignan a parametro zero
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Antonio Criniti: "Catania avanti nel C. Perugia costruito male. La Triestina? Senza futuro"
Immagine news Serie C n.2 Massimo Londrosi: “Le seconde squadre non servono. Meglio tornare al format C1-C2”
Immagine news Altre Notizie n.3 Di Gennaro: "Italia, non sappiamo più difendere. Roma, Gasp il migliore"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Roma, Tsimikas non convince Gasperini. Seguito Angori del Pisa, ma non per gennaio
Immagine news Serie A n.2 Schelotto: "Chivu mi disse che voleva allenare l'Inter. Lautaro meritava il Pallone d'Oro"
Immagine news Serie A n.3 Zangrillo: "Con il Genoa è finita così per un'antipatia con l'ad Blazquez". Poi parla di De Rossi
Immagine news Serie A n.4 Spogliatoio, mal di gol, emergenza infortuni: Conte is back, ma quanti problemi ha il Napoli
Immagine news Serie A n.5 Inter, Chivu studia la NFL per il derby: sarà Calhanoglu la chiave per ingabbiare Modric
Immagine news Serie A n.6 Fiorentina, al Viola Park continuano le doppie sedute. Kean punta a tornare con la Juventus
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Dalla D alla Reggiana, la favola di Bonetti: "Vorrei che mia nonna vedesse i miei traguardi"
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria, piove sul bagnato: si ferma Ferrari, out per almeno tre settimane
Immagine news Serie B n.3 La Juve Stabia batte anche le inchieste: la Procura Federale non ha ricevuto gli atti
Immagine news Serie B n.4 Virtus Entella, Tiritriello il bomber della difesa: "Segno, ma penso solo alla salvezza"
Immagine news Serie B n.5 Panchine Serie B 2025/26: già quattro i cambi. Gorgone per Vivarini a Pescara l'ultimo
Immagine news Serie B n.6 Nicolini sulla Samp: "Il grande errore è stato non confermare Evani. A gennaio serve..."
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, i marcatori: Gomez come Chiricò. Sono gli unici due a -1 dalla doppia cifra
Immagine news Serie C n.2 Serie C, 14ª giornata: Vicenza in fuga. Arezzo allunga nel B e colpo Casarano sul Catania
Immagine news Serie C n.3 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Venturato a Livorno è solo l'ultimo cambio
Immagine news Serie C n.4 Audace Cerignola, due vittorie per tornare a sognare. Maiuri: "Umili e pratici"
Immagine news Serie C n.5 Ternana, stallo totale sul nuovo 'Liberati': scontro Regione-Comune blocca il progetto
Immagine news Serie C n.6 Serie C, 14ª giornata: i finali dei posticipi. Giana a valanga. A Foggia finisce 0-0
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Olanda-Lituania, gli Oranje vogliono chiudere in bellezza
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Germania-Slovacchia, il primo posto del girone passa da qui
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Italia Norvegia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Simili nei risultati, agli antipodi per tutto il resto: Napoli e Como brillano nella Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.2 Ternana Women, ricorso sul progetto 'stadio-clinica': la nota del club umbro
Immagine news Calcio femminile n.3 Sarà Wembley a ospitare Inghilterra-Spagna. La ct Wiegmann: "Atmosfera unica"
Immagine news Calcio femminile n.4 Ternana e Roma fanno il pieno della Top11 della Serie A Women. Spazio anche a Floe e Nischler
Immagine news Calcio femminile n.5 Cantore può fare bis di titoli nazionali nello stesso anno: è in finale con Washington
Immagine news Calcio femminile n.6 A Roma scoppia il ‘caso Dragoni’. Il padre insulta mister Rossettini: "Sei un co*****e"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Daniele Minelli, la storia di un arbitro "punito" ingiustamente dal "sistema" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Gattuso, le parole di un leader: sufficienti per colmare le lacune azzurre?