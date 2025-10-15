Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Nasce la nuova nazionale U15: i convocati per il Nord

© foto di www.imagephotoagency.it
ieri alle 23:40Altre Notizie
Alessio Calfapietra

Prende il via a Novarello il percorso di formazione della nuova nazionale under 15. Il selezionatore Enrico Battisti ha convocato 44 giocatori che si sfideranno a ranghi contrapposti nel primo pomeriggio di domani, al "Villaggio Azzurro" di Granozzo con Monticello.

Si inizia con la selezione nord: tutti calciatori nati nel 2011, fra cui il difensore Alessandro Gennaro Esposito, ed i centrocampisti Gabriel Matrisciano e Nicolas Bottan, scelti quando ancora militavano in club dilettantistici durante il torneo "Il calciatore dell'Evolution Programme", tenutosi lo scorso mese di Maggio al CPO di Tirrenia.

Le prossime tappe sono previste il 23 ottobre a Catanzaro con la selezione del Sud, il 30 ottobre a Coverciano con la selezione del Centro-Nord, mentre il 6 novembre a Roma toccherà a quella del Centro.
Dal 21 al 23 novembre si terrà poi il Torneo di Natale a Novarello, e da metà dicembre Il "Torneo di Sviluppo UEFA", prima uscita ufficiale degli azzurrini under 15.

Portieri
Francesco Ghezzi (Atalanta), Lorenzo Moretti (Juventus), Alessandro Posocco (Udinese), Samuele Spanò (Inter)

Difensori
Christian Antonaci (Udinese), Immanuel Altieri (Torino), Andrea Bernasconi (Milan), Mattia Casella (Cremonese), Alessandro Danieli (Torino), Pedro Dos Santos (Atalanta), Alessandro Gennaro Esposito (Juventus), Diego Fazari (Monza), Antonio Manna (Milan), Ismaele Abdoulaye Matteo (Juventus), Alessandro Parisi (Inter), Fabrizio Pasotti (Cremonese), Riccardo Sartori (Padova), Adrien Tato (Milan), Alessandro Torri (Hellas Verona), Mattia Zanotti (Atalanta)

Centrocampisti
Nicolas Bottan (Como), Alessandro Braida (Milan), Achille Cremonesi (Milan), Sean Luis Ebagua (Venezia), Mattia Gallo (Torino), Marlon Gato (Hellas Verona), Alessandro Grigioni (Inter), Gabriel Matrisciano (Cremonese), Alessandro Mazza (Inter)*, Alessio Nobile (Juventus), Carlo Alberto Salviato (Udinese), Cesare Scanferla (Padova)

Attaccanti
Alberto Bellei (Atalanta), Manlio Carone (Atalanta), Edoardo Catania (Torino), Samuele Chiesa (Cremonese), Massimo Falce (Albinoleffe), Jacopo Giussani (Como), Christian Laruccia (Juventus), Alex Alberto Magrin (Atalanta), Riccardo Martellini (Torino), Riccardo Monte (Juventus), Francesco Paesanti (Juventus), Panfilo Partemi (Torino).

*convocato il 15 ottobre in sostituzione dell’indisponibile Gabriel Tedesco (Inter).

