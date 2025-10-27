Ordine: "Marini in soggezione rispetto a Mariani. Marinelli e Abisso non sono stati stroncati"

Ci sono tanti problemi in Serie A, ma il più evidente è quello degli arbitraggi, almeno in questi ultimi 2 turni di campionato. Franco Ordine ha affrontato il tema sulle colonne de Il Giornale: "Così non VAR... Così non va in assoluto a causa della resa degli arbitri in questo inizio di stagione scandito più da casi spinosi e polemiche velenose che da decisioni apprezzate".

Ordine avvisa poi il designatore: "È il peggior incipit da qualche tempo a questa parte di cui deve farsi carico il designatore Gianluca Rocchi per capire in fretta cosa non funziona e se in qualche modo, l’agitazione della categoria per la vicenda del ritardo nel pagamento delle note spese, ha influito sulla serenità della sua squadra".

Il giornalista accusa in qualche modo la squadra arbitrale di Napoli-Inter: "Marini, il varista, è probabilmente in soggezione rispetto a Mariani, numero uno del settore e si astiene allora dal consigliargli una eventuale revisione dell’azione. Forse nell’abbinamento della squadra bisognerebbe evitare questo aspetto (al video un arbitro di minore esperienza rispetto al collega in campo)". Chiosa finale con frecciatina indirizzata alla Fiorentina: "Dovrebbero tornare a essere utilizzati Marinelli e Abisso, arbitro e varista di Milan-Fiorentina a dimostrazione del fatto che sul rigore di quella partita, contestato da Pioli, non c’è stata una vera stroncatura".