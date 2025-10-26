Fiorentina-Bologna 2-2: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri (40' st Piccoli); Dodo, Mandragora (9' st Ndour), Nicolussi Caviglia (19' st Sabiri), Fagioli (9' st Dzeko), Gosens (9' st Fortini); Gudmundsson, Kean. A disp.: Lezzerini, Martinelli, Comuzzo, Viti, Kouadio, Parisi, Sohm, Fazzini, Richardson. All.: Pioli
Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini (31' st Bernardeschi), Fabbian (31' st Pobega), Cambiaghi (19' st Rowe - 41' st Casale); Castro (19' st Dallinga). A disp.: Ravaglia, Pessina, Zortea, Lykogiannis, De Silvestri, Vitik, Moro, Sulemana, Dominguez. All.: Niccolini (Italiano indisponibile)
Arbitro: La Penna
Marcatori: 26' Castro (B), 7' st Cambiaghi (B), 28' st rig. Gudmundsson (F), 49' st Kean (F)
Ammoniti: Gosens, Gudmundsson, Dzeko (F); Freuler, Rowe, Lucumì (B)
Espulsi: 38' st Holm (B)
