Le partite di oggi: il programma di lunedì 27 ottobre
Niente Serie A o Serie B, ma oggi in Italia si gioca comunque: alle 20.30 sono infatti in programma tre sfide valide per l'undicesima giornata di Serie C, con due gironi coinvolti. In campo anche il Porto in Liga Portugal e l'Atletico Madrid, impegnato in casa del Betis in Liga. Di seguito gli appuntamenti calcistici da seguire questo lunedì 27 ottobre:
Serie C – Girone A
20:30 Dolomiti Bellunesi – Triestina
20:30 Inter U23 – Cittadella
Serie C – Girone B
20:30 Perugia – Livorno
Liga Portugal
21:15 Moreirense – FC Porto
LaLiga
21:00 Betis – Atlético Madrid
