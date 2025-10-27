Oggi in TV, dove vedere le partite di Serie C, Liga spagnola e portoghese

C'è del calcio da poter seguire in televisione anche nella giornata di oggi, lunedì 27 ottobre 2025.

Con l'8^ giornata di Serie A andata in archivio, e in attesa del turno infrasettimanale, domina la serata la Serie C con la sfida dal sapore di fasti nobili tra Perugia e Livorno. In campo però c'è anche l'Inter Under 23. E per chi preferisce andare fuori dai confini, ci sono anche la Liga spagnola e quella portoghese. Di seguito le principali partite nella programmazione televisiva, con il relativo canale di riferimento.

20.30 Perugia - Livorno (Serie C) - RAI SPORT, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

20.30 Inter U23 - Cittadella (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 252) e NOW

20.30 Dolomiti Bellunesi - Triestina (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 253) e NOW

21.00 Betis - Atletico Madrid (Liga) - DAZN

21.15 Moreirense - Porto (Campionato portoghese) - DAZN