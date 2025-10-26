Hellas Verona-Cagliari 2-2: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Nunez (16’ Bella-Kotchap), Nelsson, Valentini; Belghali (25’ st Fallou), Serdar, Gagliardini, Akpa Akpro (1’ st Bernede), Bradaric; Giovane (33’ st Sarr), Orban (33’ st Ebosse). A disp.: Perilli, Toniolo, Frese, Yellu, Slotsager, Harroui, Mosquera, Niasse, Ajayi. All.: Zanetti
Cagliari (3-5-1-1): Caprile; Zappa, Ze Pedro, Obert; Palestra (33’ st Felici), Liteta (1’ st Adopo), Prati (41’ st Mazzitelli), Folorunsho (18’ st Pavoletti), Idrissi; Gaetano (18’ st Luvumbo); Borrelli. A disp.: Ciocci, Sarno, Luperto, Kilicsoy, Juan Rodriguez, Rog, Cavuoti, S. Esposito. All.: Pisacane
Arbitro: Dionisi
Marcatori: 23’ Gagliardini (H), 14’ st Orban (H), 32’ st Idrissi (C), 45’+2’ st Felici (C)
Ammoniti: Akpa Akpro (H), Nelsson (H), Gagliardini (H), Obert (C), Pavoletti (C), Mazzitelli (C), Borrelli (C)