TMW Radio Paganini: "Juve paga due mercati sbagliati. Certa parole di Chivu..."

A parlare dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il giornalista Paolo Paganini.

Juve, brutta imbarcata in Champions:

"C'è il precedente di Motta, che se non avesse perso Bremer poteva fare altro. Credo che questo sia il frutto di due mercato sbagliati. Uno non fatto assolutamente, uno sbagliato. Se vedi la rosa della Juve e la confronti con le altre che giocano la Champions, possiamo dire che non può essere lì. Si parla di Di Gregorio, il primo gol con l'Inter ancora non l'ho capito. Ti manca Bremer, dietro sei nel nulla più totale. Davanti McKennie centravanti, vuol dire che non c'è altro, perché l'americano non ha mai fatto il falso nueve. Ovvio che poi i nodi vengano al pettine. E' chiaro che i conti tornano poi. La Juve, se vuole tornare ad alti livelli, deve fare una rosa importante. Altrimenti rischi di prendere queste imbarcate".

E' a rischio la zona Champions Juve?

"La Roma ha indovinato l'attaccante e può giocarsela fino alla fine, il Napoli avrà solo il campionato, quindi a rischio può esserlo. Soprattutto se ora ti mancherà l'unico leader, Bremer. Ha il problema poi atavico che ti manca un Modric a centrocampo, una punta centrale. Queste lacune, a lungo andare, vengono fuori. Spalletti fa il prestigiatore ma più di tanto non può fare. Ha trovato una squadra, che era di Tudor, ma non è stata modificata".

Come vede Milan-Como?

"E' un Como che pare più da trasferta, ma è una squadra giovane che ha alti e bassi nel rendimento. Il Milan ha delle assenze, ma Allegri la sa gestire al meglio una partita così e sa quali rischi corre. Vedo un Milan superiore come gestione della partita".

Come commenta le parole di Bastoni?

"Ha sbagliato Chivu. E' tornato su paragonando anche la mano de Dios di Maradona, che non c'entra assolutamente nulla. Allena da un anno e mezzo in A, stai facendo bene, perché devi salire in cattedra così?".