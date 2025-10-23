Real Madrid-Juventus 1-0: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Real Madrid (4-4-2): Courtois; Valverde, Militao, Asencio (43' st G. Garcia), Carreras; Brahim Diaz (39' st Mastantuono), Tchouameni, Güler (29' st Camavinga), Vinicius (39' st F. Garcia); Bellingham, Mbappé. A disp.: Lunin, Gonzalez, Endrick, Rodrygo, Mendy, Pitarch. All.: Xabi Alonso
Juventus (3-4-3): Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Thuram (17' st Conceiçao), McKennie, Cambiaso (43' st Kostic); Koopmeiners (29' st Koopmeiners), Vlahovic (29' st David), Yildiz (29' st Openda). A disp.: Perin, Fuscaldo, Zhegrova, Adzic, Miretti, Joao Mario. All.: Tudor
Arbitro: Vincic (Slo)
Marcatore: 12' st Bellingham
Ammoniti: Brahim Diaz (R)
Juve, zero punti e tanti rimpianti. La squadra è con Tudor e lo ha dimostrato, le parole di Chiellini fanno il resto. Conte, dopo il disastro c'è subito una chance: ma i dubbi sul Napoli riguardano anche il futuro
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Sei pareggi in dieci partite: questa Dea brilla per equilibrio, ma pecca terribilmente in incisività
