Champions League da record: la terza giornata 2025/26 regala 71 gol, mai così tanti

La terza giornata della UEFA Champions League 2025/26 entra ufficialmente nella storia come la più prolifica di sempre nella competizione. Con 71 reti realizzate in 18 partite, il nuovo formato a fase campionato ha prodotto un’altra esplosione di gol, superando il primato precedente (67 gol) stabilito nella scorsa stagione ed eguagliato alla prima giornata di questa edizione.

Mai, dal 1992 - anno d’introduzione del nuovo format della Champions - si erano visti numeri così alti. L’evoluzione verso un calcio più offensivo, unita al nuovo sistema di otto giornate, ha dato vita a uno spettacolo senza precedenti. Ben sei partite hanno visto almeno cinque reti: Chelsea e Liverpool ne hanno segnate cinque, il PSV Eindhoven addirittura sei al Napoli, mentre il Paris Saint-Germain ha travolto il Leverkusen 7-2 in Germania grazie a una prestazione scintillante di Desiré Doué. Nonostante il festival del gol, tre gare - tra cui Atalanta-Slavia Praga - si sono concluse a reti inviolate.

Tra le altre sfide più spettacolari spiccano il 6-1 del Barcellona sull’Olympiacos, il 4-0 dell’Arsenal sull’Atlético e il 5-1 del Chelsea contro l’Ajax. Il trend conferma una Champions sempre più spettacolare: nella stagione 2024/25 erano stati segnati 618 gol in 189 partite, record assoluto con una media di 3,27 reti a incontro, superiore persino al primato del 2020/21 (3,24).