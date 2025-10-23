Atalanta-Slavia Praga 0-0: il tabellino della gara
TUTTO mercato WEB
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Zappacosta (29' st Bellanova), De Roon, Ederson, Bernasconi (1' st Zalewski); De Ketelaere (45'+1' st Samardzic), Krstovic (17' st Scamacca), Lookman (17' st Sulemana). A disposizione: Rossi, Sportiello, Musah, Pasalic, Brescianini, Ahanor, Maldini. Allenatore: Juric
Slavia Praga (4-3-3): Markovic; Mbodji (16' st Sadilek), Zima, Vlcek (43' st Sanyang), Boril; Dorley, Zafeiris, Moses (24' st Chaloupek); Provod, Chory, Kusej (43' st Prekop). A disposizione: Stanek, Razek, Cham, Hashioka, Chytil, Jelinek, Kovar, Sloncik. Allenatore: Trpisovsky
Arbitro: De Burgos (Spagna)
Ammoniti: Bernasconi, De Roon, Zalewski (A), Boril, Prekop (S)
Altre notizie Altre Notizie
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Juve, zero punti e tanti rimpianti. La squadra è con Tudor e lo ha dimostrato, le parole di Chiellini fanno il resto. Conte, dopo il disastro c'è subito una chance: ma i dubbi sul Napoli riguardano anche il futuro
Le più lette
1 Juve, zero punti e tanti rimpianti. La squadra è con Tudor e lo ha dimostrato, le parole di Chiellini fanno il resto. Conte, dopo il disastro c'è subito una chance: ma i dubbi sul Napoli riguardano anche il futuro
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Sei pareggi in dieci partite: questa Dea brilla per equilibrio, ma pecca terribilmente in incisività
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile