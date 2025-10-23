Fabrizio Biasin sull'Inter: "Chivu bravissiomo ad entrare nella testa del gruppo"

Fabrizio Biasin ha commentato il momento dell'Inter ai microfoni di Telelombardia:

"E' arrivata la settima vittoria di fila, sapevamo che nelle prime 4 di Champions l'Inter doveva portare a casa il più possibile. Ma 4-0 in trasferta non è cosa da tutti i giorni. Non era tutto così scontato, io non avevo queste certezze sull'inizio stagione. Chivu poteva avere tanti problemi ma è stato bravissimo ad entrare nella testa del gruppo, non era scontato. Al netto dei risultati, si percepisce lo spirito del gruppo".

"Serviva la quinta punta? Conta la qualità, l'importante è che siano il numero giusto e che funzionino. L'Inter ha un attaccante in meno rispetto all'anno scorso ma sono tutti spendibili sul campo. Pensavo che ci sarebbe voluto un po' di tempo per vedere Bonny e Esposito a regime, invece sono stati bravi. Sono 2 risorse importanti. Anche a Napoli mancherà Thuram, non averlo continua ad essere un problema ma chi gioca al suo posto è garanzia di affidabilità".