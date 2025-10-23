Le partite di oggi: il programma di giovedì 23 ottobre
Archiviate le gare di Champions, in Europa oggi è tempo di Europa e Conference League: in campo il Bologna contro il FCSB e la Roma contro il Viktoria Plzen, il primo in trasferta e la seconda in casa, entrambi in Europa League. In Conference la Fiorentina affronta invece il Rapid Vienna. Di seguito il programma calcistico di giovedì 23 ottobre:
EUROPA: Europa League – Prima fase
18:45 Braga – Stella Rossa
18:45 Brann – Rangers
18:45 FCSB – Bologna
18:45 Fenerbahce – Stoccarda
18:45 Feyenoord – Panathinaikos
18:45 G.A. Eagles – Aston Villa
18:45 Genk – Betis
18:45 Lione – Basilea
18:45 Salzburg – Ferencvaros
21:00 Celta Vigo – Nizza
21:00 Celtic – Sturm Graz
21:00 Friburgo – Utrecht
21:00 Lilla – PAOK
21:00 M. Tel Aviv – Midtjylland
21:00 Malmo FF – Din. Zagabria
21:00 Nottingham – FC Porto
21:00 Roma – Plzen
21:00 – Young Boys – Ludogorets
EUROPA: Conference League – Prima fase
18:45 AEK – Aberdeen
18:45 Breidablik – KuPS
18:45 Drita – Omonia
18:45 Hacken – Vallecano
18:45 Rijeka – Sparta Praga
18:45 Shakhtar – Legia
18:45 Shkendija – Shelbourne
18:45 SK Rapid – Fiorentina
18:45 Strasburgo – Jagiellonia
21:00 Alkmaar – Slovan Bratislava
21:00 Crystal Palace – AEK Larnaca
21:00 Hamrun – Lausanne
21:00 Lincoln – Lech
21:00 Magonza – Zrinjski
21:00 Samsunspor – Dyn. Kyiv
21:00 Shamrock Rovers – Celje
21:00 Sigma Olomouc – Rakow
21:00 Univ. Craiova – Noah
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.