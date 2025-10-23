Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 22ª giornata di Serie A

Simone Bernabei
Oggi alle 05:15
La Lega Serie A ha reso noti anticipi e posticipi fino alla 22esima giornata di campionato, ovvero fino a fine gennaio, con relativa programmazione televisiva. In particolare, per quanto riguarda il turno pre-natalizio della 16ª giornata (weekend del 20-21 dicembre) da segnalare che le quattro partite Napoli-Parma, Inter-Lecce, Verona-Bologna e Como-Milan, si giocheranno il 14 e 15 gennaio, per permettere alle quattro squadre impegnate a Riyadh di contendersi la Supercoppa Italiana.

Di seguito il dettaglio con tutte le gare in esclusiva su DAZN e quelle in co-esclusiva con Sky.

8^ GIORNATA
24/10/2025 Venerdì 20.45 Milan-Pisa DAZN/SKY
25/10/2025 Sabato 15.00 Parma-Como DAZN
25/10/2025 Sabato 15.00 Udinese-Lecce DAZN
25/10/2025 Sabato 18.00 Napoli-Inter DAZN
25/10/2025 Sabato 20.45 Cremonese-Atalanta DAZN/SKY
26/10/2025 Domenica 12.30 Torino-Genoa DAZN
26/10/2025 Domenica 15.00 Sassuolo-Roma DAZN
26/10/2025 Domenica 15.00 Verona-Cagliari DAZN
26/10/2025 Domenica 18.00 Fiorentina-Bologna DAZN/SKY
26/10/2025 Domenica 20.45 Lazio-Juventus DAZN

9^ GIORNATA
28/10/2025 Martedì 18.30 Lecce-Napoli DAZN
28/10/2025 Martedì 20.45 Atalanta-Milan DAZN
29/10/2025 Mercoledì 18.30 Como-Verona DAZN
29/10/2025 Mercoledì 18.30 Juventus-Udinese DAZN
29/10/2025 Mercoledì 18.30 Roma-Parma DAZN/SKY
29/10/2025 Mercoledì 20.45 Bologna-Torino DAZN
29/10/2025 Mercoledì 20.45 Genoa-Cremonese DAZN
29/10/2025 Mercoledì 20.45 Inter-Fiorentina DAZN/SKY
30/10/2025 Giovedì 18.30 Cagliari-Sassuolo DAZN
30/10/2025 Giovedì 20.45 Pisa-Lazio DAZN/SKY

10^ GIORNATA
01/11/2025 Sabato 15.00 Udinese-Atalanta DAZN
01/11/2025 Sabato 18.00 Napoli-Como DAZN
01/11/2025 Sabato 20.45 Cremonese-Juventus DAZN/SKY
02/11/2025 Domenica 12.30 Verona-Inter DAZN
02/11/2025 Domenica 15.00 Fiorentina-Lecce DAZN
02/11/2025 Domenica 15.00 Torino-Pisa DAZN
02/11/2025 Domenica 18.00 Parma-Bologna DAZN/SKY
02/11/2025 Domenica 20.45 Milan-Roma DAZN
03/11/2025 Lunedì 18.30 Sassuolo-Genoa DAZN
03/11/2025 Lunedì 20.45 Lazio-Cagliari DAZN/SKY

11^ GIORNATA
07/11/2025 Venerdì 20.45 Pisa-Cremonese DAZN/SKY
08/11/2025 Sabato 15.00 Como-Cagliari DAZN
08/11/2025 Sabato 15.00 Lecce-Verona DAZN
08/11/2025 Sabato 18.00 Juventus-Torino DAZN
08/11/2025 Sabato 20.45 Parma-Milan DAZN/SKY
09/11/2025 Domenica 12.30 Atalanta-Sassuolo DAZN
09/11/2025 Domenica 15.00 Bologna-Napoli DAZN
09/11/2025 Domenica 15.00 Genoa-Fiorentina DAZN
09/11/2025 Domenica 18.00 Roma-Udinese DAZN/SKY
09/11/2025 Domenica 20.45 Inter-Lazio DAZN

12^ GIORNATA
22/11/2025 Sabato 15.00 Cagliari-Genoa DAZN
22/11/2025 Sabato 15.00 Udinese-Bologna DAZN
22/11/2025 Sabato 18.00 Fiorentina-Juventus DAZN
22/11/2025 Sabato 20.45 Napoli-Atalanta DAZN/SKY
23/11/2025 Domenica 12.30 Verona-Parma DAZN
23/11/2025 Domenica 15.00 Cremonese-Roma DAZN
23/11/2025 Domenica 18.00 Lazio-Lecce DAZN/SKY
23/11/2025 Domenica 20.45 Inter-Milan DAZN
24/11/2025 Lunedì 18.30 Torino-Como DAZN/SKY
24/11/2025 Lunedì 20.45 Sassuolo-Pisa DAZN

13^ GIORNATA
28/11/2025 Venerdì 20.45 Como-Sassuolo DAZN/SKY
29/11/2025 Sabato 15.00 Genoa-Verona DAZN
29/11/2025 Sabato 15.00 Parma-Udinese DAZN
29/11/2025 Sabato 18.00 Juventus-Cagliari DAZN
29/11/2025 Sabato 20.45 Milan-Lazio DAZN/SKY
30/11/2025 Domenica 12.30 Lecce-Torino DAZN
30/11/2025 Domenica 15.00 Pisa-Inter DAZN
30/11/2025 Domenica 18.00 Atalanta-Fiorentina DAZN/SKY
30/11/2025 Domenica 20.45 Roma-Napoli DAZN
01/12/2025 Lunedì 20.45 Bologna-Cremonese DAZN

14^ GIORNATA
06/12/2025 Sabato 15.00 Sassuolo-Fiorentina DAZN
06/12/2025 Sabato 18.00 Inter-Como DAZN
06/12/2025 Sabato 20.45 Verona-Atalanta DAZN/SKY
07/12/2025 Domenica 12.30 Cremonese-Lecce DAZN
07/12/2025 Domenica 15.00 Cagliari-Roma DAZN
07/12/2025 Domenica 18.00 Lazio-Bologna DAZN/SKY
07/12/2025 Domenica 20.45 Napoli-Juventus * DAZN
08/12/2025 Lunedì 15.00 Pisa-Parma DAZN
08/12/2025 Lunedì 18.00 Udinese-Genoa DAZN
08/12/2025 Lunedì 20.45 Torino-Milan DAZN/SKY

15^ GIORNATA
12/12/2025 Venerdì 20.45 Lecce-Pisa DAZN
13/12/2025 Sabato 15.00 Torino-Cremonese DAZN
13/12/2025 Sabato 18.00 Parma-Lazio DAZN
13/12/2025 Sabato 20.45 Atalanta-Cagliari DAZN/SKY
14/12/2025 Domenica 12.30 Milan-Sassuolo DAZN
14/12/2025 Domenica 15.00 Fiorentina-Verona DAZN
14/12/2025 Domenica 15.00 Udinese-Napoli DAZN
14/12/2025 Domenica 18.00 Genoa-Inter DAZN/SKY
14/12/2025 Domenica 20.45 Bologna-Juventus DAZN
15/12/2025 Lunedì 20.45 Roma-Como DAZN/SKY

16^ GIORNATA
20/12/2025 Sabato 18.00 Lazio-Cremonese DAZN
20/12/2025 Sabato 20.45 Juventus-Roma * DAZN/SKY
21/12/2025 Domenica 12.30 Cagliari-Pisa DAZN
21/12/2025 Domenica 15.00 Sassuolo-Torino DAZN/SKY
21/12/2025 Domenica 18.00 Fiorentina-Udinese DAZN/SKY
21/12/2025 Domenica 20.45 Genoa-Atalanta DAZN
14/01/2026 Mercoledì 18.30 Napoli-Parma ** DAZN
14/01/2026 Mercoledì 20.45 Inter-Lecce ** DAZN
15/01/2026 Giovedì 18.30 Verona-Bologna ** DAZN
15/01/2026 Giovedì 20.45 Como-Milan ** DAZN

17^ GIORNATA
27/12/2025 Sabato 12.30 Parma-Fiorentina DAZN
27/12/2025 Sabato 15.00 Lecce-Como DAZN
27/12/2025 Sabato 15.00 Torino-Cagliari DAZN
27/12/2025 Sabato 18.00 Udinese-Lazio DAZN
27/12/2025 Sabato 20.45 Pisa-Juventus DAZN/SKY
28/12/2025 Domenica 12.30 Milan-Verona DAZN
28/12/2025 Domenica 15.00 Cremonese-Napoli DAZN
28/12/2025 Domenica 18.00 Bologna-Sassuolo DAZN/SKY
28/12/2025 Domenica 20.45 Atalanta-Inter DAZN
29/12/2025 Lunedì 20.45 Roma-Genoa DAZN/SKY

18^ GIORNATA
02/01/2026 Venerdì 20.45 Cagliari-Milan DAZN/SKY
03/01/2026 Sabato 12.30 Como-Udinese DAZN
03/01/2026 Sabato 15.00 Genoa-Pisa DAZN
03/01/2026 Sabato 15.00 Sassuolo-Parma DAZN
03/01/2026 Sabato 18.00 Juventus-Lecce DAZN
03/01/2026 Sabato 20.45 Atalanta-Roma DAZN/SKY
04/01/2026 Domenica 12.30 Lazio-Napoli DAZN
04/01/2026 Domenica 15.00 Fiorentina-Cremonese DAZN
04/01/2026 Domenica 18.00 Verona-Torino DAZN/SKY
04/01/2026 Domenica 20.45 Inter-Bologna DAZN

19^ GIORNATA
06/01/2026 Martedì 15.00 Pisa-Como DAZN
06/01/2026 Martedì 18.00 Lecce-Roma DAZN/SKY
06/01/2026 Martedì 20.45 Sassuolo-Juventus DAZN
07/01/2026 Mercoledì 18.30 Bologna-Atalanta DAZN/SKY
07/01/2026 Mercoledì 18.30 Napoli-Verona DAZN
07/01/2026 Mercoledì 20.45 Lazio-Fiorentina DAZN
07/01/2026 Mercoledì 20.45 Parma-Inter DAZN/SKY
07/01/2026 Mercoledì 20.45 Torino-Udinese DAZN
08/01/2026 Giovedì 18.30 Cremonese-Cagliari DAZN
08/01/2026 Giovedì 20.45 Milan-Genoa DAZN

20^ GIORNATA
10/01/2026 Sabato 15.00 Como-Bologna DAZN
10/01/2026 Sabato 15.00 Udinese-Pisa DAZN
10/01/2026 Sabato 18.00 Roma-Sassuolo DAZN
10/01/2026 Sabato 20.45 Atalanta-Torino DAZN/SKY
11/01/2026 Domenica 12.30 Lecce-Parma DAZN
11/01/2026 Domenica 15.00 Fiorentina-Milan DAZN
11/01/2026 Domenica 18.00 Verona-Lazio DAZN/SKY
11/01/2026 Domenica 20.45 Inter-Napoli * DAZN
12/01/2026 Lunedì 18.30 Genoa-Cagliari DAZN
12/01/2026 Lunedì 20.45 Juventus-Cremonese DAZN/SKY

21^ GIORNATA
16/01/2026 Venerdì 20.45 Pisa-Atalanta DAZN/SKY
17/01/2026 Sabato 15.00 Udinese-Inter DAZN
17/01/2026 Sabato 18.00 Napoli-Sassuolo DAZN
17/01/2026 Sabato 20.45 Cagliari-Juventus DAZN/SKY
18/01/2026 Domenica 12.30 Parma-Genoa DAZN
18/01/2026 Domenica 15.00 Bologna-Fiorentina DAZN
18/01/2026 Domenica 18.00 Torino-Roma DAZN/SKY
18/01/2026 Domenica 20.45 Milan-Lecce DAZN
19/01/2026 Lunedì 18.30 Cremonese-Verona DAZN
19/01/2026 Lunedì 20.45 Lazio-Como DAZN

22^ GIORNATA
23/01/2026 Venerdì 20.45 Inter-Pisa *** DAZN
24/01/2026 Sabato 15.00 Como-Torino DAZN
24/01/2026 Sabato 18.00 Fiorentina-Cagliari DAZN
24/01/2026 Sabato 20.45 Lecce-Lazio DAZN/SKY
25/01/2026 Domenica 12.30 Sassuolo-Cremonese DAZN
25/01/2026 Domenica 15.00 Atalanta-Parma DAZN
25/01/2026 Domenica 15.00 Genoa-Bologna DAZN
25/01/2026 Domenica 18.00 Juventus-Napoli * DAZN/SKY
25/01/2026 Domenica 20.45 Roma-Milan DAZN
26/01/2026 Lunedì 20.45 Verona-Udinese DAZN/SKY

(*) Scelta (“pick”) effettuata dal licenziatario dei diritti audiovisivi come da CU LNPA n. 258 del 16 giugno 2025.

(**) Recuperi delle gare delle Società partecipanti alla EA SPORTS FC Supercup 25/26.

(***) Anticipo disposto al venerdì per la modifica da parte del CIO delle date di richiesta di messa a disposizione dello Stadio Giuseppe Meazza di Milano in vista della Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026.

Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Juve, zero punti e tanti rimpianti. La squadra è con Tudor e lo ha dimostrato, le parole di Chiellini fanno il resto. Conte, dopo il disastro c'è subito una chance: ma i dubbi sul Napoli riguardano anche il futuro
