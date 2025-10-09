Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Stefano Mattei: "Inter, le prossime tre sfide diranno tanto del suo valore"

Stefano Mattei: "Inter, le prossime tre sfide diranno tanto del suo valore"
Il giornalista Stefano Mattei è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà.

Inter in ripresa, come la vede?
"In una settimana, alla ripresa, sapremo di più sul valore di questa Inter. C'è un trittico dal quale capiremo se questa può essere l'antagonista del Napoli per lo Scudetto, o se c'è ancora qualche problematica da risolvere. E Marotta, miglior dirigente italiano che ci sia ora, è una garanzia per Chivu".

E che succede alla Juventus?
"Il problema è l'attacco, perché continua a fare turnover Tudor, non c'è il centravanti titolare e questa alternanza sta nuocendo alla sicurezza e fiducia di chi va in campo. Per me dovrebbe essere Vlahovic il titolare, ma è a fine contratto. E Tudor deve valorizzare Openda e David, che per ora non convincono. E per questo si continua a fare continui cambi e non si segna. Per ora accendono la scintilla Yildiz e Conceicao, non le punte però".

Milan, che farà Allegri con Leao?
"Forse al Milan pensano di aver fatto un'opera di restyling, ma è stata fatta a metà. Hanno mandato via Theo Hernandez, ma c'è ancora Leao. Il giocatore non si discute tecnicamente, ma la sua continuità. Gimenez non sta convincendo ma è un centravanti, ruolo che non sa fare Leao. Quindi dovrebbe stare più dietro ma come togliere ora Pulisic e Saelemaekers? E' un bel rebus".

Non era la prima scelta dell'Inter ma si sta dimostrando una grande scelta. Christian Chivu è già al centro del futuro dell'Inter e Ausilio sta già lavorando alla rivoluzione giovane della rosa
