Kings League, Christian Vieri sarà co-presidente della D-Power: insieme a Diletta Leotta
Ci sarà anche Christian Vieri, ex attaccante di Inter, Lazio e Juventus, nella nuova Kings League Italia che sta per cominciare. Come annunciato sui propri social la Lega ideata e creata da Gerard Pique, ha reso noto che Vieri affiancherà infatti Diletta Leotta con il ruolo di co-presidente della squadra che si chiamerà D-Power. Di seguito il testo della nota diffusa su Instagram:
"Siamo entusiasti di presentarvi il co-presidente che guiderà la squadra al fianco di Diletta Leotta. Una leggenda del calcio italiano, un trascinatore con carisma e centinaia di reti in carriera, insomma: un vero BOMBER! Benvenuto Christian Vieri".
