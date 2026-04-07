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A 33 anni Maguire rinnova con il Manchester United fino al 2027, con opzione inclusa

A 33 anni Maguire rinnova con il Manchester United fino al 2027, con opzione inclusaTUTTO mercato WEB
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Yvonne Alessandro
Oggi alle 11:09Calcio estero
Yvonne Alessandro

A fine marzo era sorta l'anticipazione, adesso è ufficiale: Harry Maguire ha firmato un nuovo contratto con il Manchester United fino al giugno 2027, con un'opzione per un ulteriore anno.

Inizialmente aleggiavano dei dubbi sulla permanenza del difensore di 33 anni a Old Trafford, sebbene abbia collezionato 266 presenze e ha vinto la Carabao Cup e la FA Cup da quando è arrivato al club nel 2019. Quasi 7 anni di matrimonio e un possibile divorzio per via di un ingaggio tutt'altro che contenuto, vicino alle 190mila sterline a settimana. All'incirca 11 milioni di euro a stagione. Alla fine invece il rinnovo è stato siglato e mister 90 milioni resterà a difendere la maglia del Manchester United.

"Rappresentare il Manchester United è l'onore più grande. È una responsabilità che rende me e la mia famiglia orgogliosi ogni singolo giorno", ha esordito ai microfoni ufficiali. "Sono felice di prolungare il mio percorso in questo incredibile club per almeno otto stagioni e di continuare a giocare davanti ai nostri speciali tifosi per creare altri momenti fantastici insieme. Si possono percepire l'ambizione e il potenziale di questa squadra entusiasmante. La determinazione di tutto il club nel lottare per i trofei più importanti è chiara a tutti e sono fiducioso che i nostri momenti migliori insieme debbano ancora venire".

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