La stagione appesa al filo della Champions: il Liverpool cerca l'impresa contro il PSG

La sfida tra Paris Saint-Germain e Liverpool si preannuncia come un crocevia fondamentale della stagione, soprattutto per i Reds, reduci da un momento estremamente delicato. Dopo la pesante sconfitta per 4-0 contro il Manchester City in FA Cup, l’allenatore Arne Slot ha lanciato un messaggio chiaro alla squadra: serve una reazione immediata. "Se vogliamo dare un senso alla nostra stagione, dobbiamo fare qualcosa di speciale nelle prossime tre partite", ha dichiarato, evidenziando l’urgenza di invertire la rotta.

Sulla stessa lunghezza d’onda il capitano Virgil van Dijk, che non nasconde la preoccupazione in vista della sfida contro i parigini: "Il PSG è una squadra affamata e molto forte. Sarà una partita estremamente difficile". Parole che riflettono il momento complicato di un Liverpool in crisi, dentro e fuori dal campo. La stagione è ormai concentrata quasi esclusivamente sulla Champions League, con il club chiamato a reagire dopo una serie di risultati negativi e tensioni interne. Secondo la stampa inglese, nello spogliatoio si sarebbe tenuta anche una riunione d’emergenza per cercare di compattare il gruppo in vista del delicato appuntamento europeo.

Le critiche non mancano: dalla profondità della rosa alle prestazioni di alcuni senatori, fino alle dichiarazioni post-partita di Van Dijk, giudicate da alcuni poco incisive. Anche una leggenda come Steven Gerrard ha espresso perplessità sulla mancanza di spirito combattivo mostrata dalla squadra. Il Liverpool arriva dunque a Parigi con molte incognite e poche certezze. Al Parc des Princes servirà una prestazione di altissimo livello per evitare un altro passo falso. Per Slot e i suoi, la sfida contro il PSG potrebbe segnare il destino della stagione.