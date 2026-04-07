Montserrat cerca il nuovo CT attraverso Facebook: "Licenza e 3 anni di esperienza"

Una storia curiosa e fuori dagli schemi arriva dai Caraibi: la nazionale di Montserrat è alla ricerca del suo nuovo commissario tecnico… tramite un semplice annuncio su Facebook. La federazione locale ha pubblicato una vera e propria offerta di lavoro online, aprendo ufficialmente le candidature per il ruolo di allenatore della selezione maggiore. I requisiti? Piuttosto accessibili: licenza UEFA, CONMEBOL o CONCACAF (preferibilmente di livello professionale) e tra i tre e i cinque anni di esperienza nel settore.

Il ruolo, denominato "technical Consultant & Senior Men’s National Team Coach", non si limita alla guida della prima squadra: il futuro tecnico dovrà infatti impostare una filosofia calcistica nazionale, sviluppare talenti e contribuire alla formazione degli allenatori locali. Le candidature resteranno aperte fino al 17 aprile. Montserrat, territorio britannico d’oltremare nei Caraibi, è noto anche per una pagina singolare della storia del calcio: nel 2002 disputò contro il Bhutan la celebre sfida ribattezzata "The Other Final", tra le due peggiori squadre del ranking mondiale dell’epoca.

Oggi la nazionale occupa il 175° posto nel ranking FIFA ed è la meno popolosa tra le federazioni affiliate, con circa 5.000 abitanti sull’isola. Dopo una recente crisi istituzionale, la federazione è attualmente gestita da un comitato imposto dalla FIFA stessa.