TMW Maguire e il Manchester United avanti insieme: si infrange l'obiettivo a zero di mezza Serie A

Non sarà in Serie A il futuro del difensore inglese Harry Maguire. Dopo un lungo tira e molla è arrivata nella giornata di oggi l'ufficialità del prolungamento del proprio contratto con il Manchester United fino al giugno del 2027, rinnovando il connubio con i Red Devils che va ormai avanti dal 2019. "Rappresentare il Manchester United è l'onore più grande. È una responsabilità che rende me e la mia famiglia orgogliosi ogni singolo giorno", le sue parole ai microfoni ufficiali del club. "Sono felice di prolungare il mio percorso in questo incredibile club per almeno otto stagioni e di continuare a giocare davanti ai nostri speciali tifosi per creare altri momenti fantastici insieme".

Un rinnovo che, dunque, mette la parola 'fine' alla possibilità di vedere Mister 90 milioni in Italia, dopo che lo scorso inverno il difensore era stato accostato a diversi club del nostro paese. Juventus, Napoli, Inter, Roma, Milan, Fiorentina, tanti club avevano preso contatti con l'entourage del calciatore, fiutando il colpo a parametro zero per mettere le mani su un difensore esperto e di qualità la cui carriera, pur condizionata dall'inevitabile fardello di quella cifra monstre spesa dal Manchester United per strapparlo al Leicester, lo ha visto scendere in campo per ben 266 volte con la divisa dei Red Devils, vincendo una Carabao e una FA Cup.

Ricordiamo come, inoltre, Harry Maguire la prossima estate sarà uno dei pilastri della Nazionale inglese di Thomas Tuchel impegnata in nord America per il Mondiale. Salvo clamorosi colpi di scena il classe '93 sarà tra i convocati della Nazionale dei Tre Leoni, dove resta uno dei pilastri della squadra con 66 presenze.