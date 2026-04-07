Maguire resta al Manchester United: "L'onore più grande. Felice di farlo per almeno 8 stagioni"

"Rappresentare il Manchester United è l'onore più grande. È una responsabilità che rende me e la mia famiglia orgogliosi ogni singolo giorno". Parola di Harry Maguire, che a 33 anni ha firmato ufficialmente il rinnovo con il Manchester United fino all'estate del 2027, con tanto di opzione per prolungare l'accordo di altri 12 mesi.

Nell'intervista rilasciata ai microfoni ufficiali dei Red Devils il difensore inglese ha proseguito nell'esprimere le sue emozioni: "Sono felice di prolungare il mio percorso in questo incredibile club per almeno otto stagioni e di continuare a giocare davanti ai nostri speciali tifosi per creare altri momenti fantastici insieme.

Si possono percepire l'ambizione e il potenziale di questa squadra entusiasmante".

La speranza verso la chiusura della stagione 2025/26 è di riportare il Manchester United dove merita, in Champions League, dopo anni di delusioni e qualche trofeo sparso qua e là a livello nazionale. Dopo il mancato trionfo la scorsa annata in finale di Europa League contro il Tottenham: "La determinazione di tutto il club nel lottare per i trofei più importanti è chiara a tutti e sono fiducioso che i nostri momenti migliori insieme debbano ancora venire".

Jason Wilcox, direttore tecnico del Manchester United, ha affermato: "Harry rappresenta la mentalità e la resilienza necessarie per giocare nel Manchester United. È un professionista esemplare che porta un'esperienza e una leadership inestimabili alla nostra squadra giovane e ambiziosa.

Harry, come chiunque altro nel club, è totalmente determinato ad aiutare il Manchester United a raggiungere un successo costante e duraturo".