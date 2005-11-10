Barcellona, l'agente di Olmo svela: "Gira per casa con la maglia della Dinamo, chiuderà lì"

La stella del Barcellona Dani Olmo è tornata a vestire la maglia del club in cui è cresciuto, ma il suo futuro a lungo termine sembra già scritto lontano dalla Catalogna. Nonostante le continue voci di mercato che lo accostano al Bayern Monaco, il centrocampista del Barcellona resta pienamente concentrato sulla sua avventura in Catalogna. Ciononostante, la sua tabella di marcia per il futuro punta dritta verso i Balcani.

Intervistato nel podcast Inkubator, il procuratore Bara ha parlato del profondo legame affettivo che il suo assistito nutre per la sua ex squadra, sottolineando come la vita quotidiana del trequartista in Spagna conservi ancora forti richiami al periodo trascorso a Zagabria. "Vuole chiudere la carriera alla Dinamo e spera che le cose vadano così, magari iniziando anche la carriera da allenatore proprio alla Dinamo", ha dichiarato Bara. "Dani gira ancora per casa con la maglia della Dinamo numero 7 con il suo nome stampato sopra, anche adesso che vive a Barcellona".

L'agente ha evidenziato come la reputazione di Olmo sia indissolubilmente legata al club croato: "Gli altri giocatori si avvicinano a lui conoscendo tutti la sua storia: quando si parla di Olmo, la prima cosa che viene in mente è la Dinamo. È molto più legato alla Dinamo rispetto ad altri che dovrebbero esserlo e invece non lo sono", ha aggiunto.