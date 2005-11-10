Dovbyk, un gol non basta per prendersi il Bologna: appena 84 minuti e mai titolare

Artem Dovbyk è arrivato al Bologna in prestito dalla Roma, con diritto di riscatto, nell’operazione che ha portato Santiago Castro nella Capitale. Per il centravanti ucraino, che al primo anno a Roma aveva raggiunto la doppia cifra senza mai scaldare i cuori giallorossi, ecco l’occasione di ritrovare continuità dopo una seconda stagione da comparsa. Finora, però, non è mai stato titolare.

Il gol con il Sassuolo, poi lo stop: Dovbyk cerca spazio con Palladino

Un contributo concreto lo ha già dato. La rete al 91’ con il Sassuolo ha fissato il risultato sul 2-2, consegnando al Bologna il primo punto della gestione Domenico Tedesco, poi esonerato. In quella partita il tecnico aveva provato ad affiancarlo a Roberto Piccoli, una soluzione che poteva allargare le possibilità d’impiego dell’ucraino. Un fastidio ai flessori lo ha poi escluso dalla trasferta di Napoli, interrompendo la ricerca di ritmo. Nel frattempo, ecco l’arrivo di Raffaele Palladino: Dovbyk deve quindi convincere un nuovo allenatore..

Come ha iniziato Dovbyk con il Bologna in Serie A

Presenze: 3

Minuti: 84

Gol: 1

Assist: 0