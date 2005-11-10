Liam Gallagher: "Tutto questo odio per il City assurdo. Sono Arsenal, United e Liverpool i corrotti"

Il cantante degli Oasis Liam Gallagher ha difeso il Manchester City in seguito alla decisione di una commissione indipendente della Premier League che ha riconosciuto i Citizens colpevoli in merito al caso di violazione delle norme finanziarie. Come promemoria, il musicista è un noto tifoso del club. "Tutto questo odio diretto contro il Manchester City dagli altri club dovrebbe essere rivolto ad Arsenal, Manchester United e Liverpool. Sono loro i veri corrotti che cercano di impedire alle altre squadre di vincere trofei, non il Manchester City. Abbiamo cercato di aiutarvi tutti, siamo come Gesù, pronti a morire sulla croce", ha scritto Gallagher.

Ricordiamo la situazione: una commissione indipendente della Premier League ha riconosciuto il Manchester City colpevole di violazioni delle norme finanziarie su tutti i capi d'accusa. La sanzione che il club riceverà non è stata ancora annunciata. Il club era stato deferito a seguito di un'indagine sulle presunte infrazioni finanziarie commesse tra il 2009 e il 2018.