Caso Ronaldo, Henry: "Quando penso a CR7, penso alla leggenda. Non a questa situazione"

L'ex attaccante della nazionale francese Thierry Henry ha commentato la situazione legata a Cristiano Ronaldo, che ha lasciato il ritiro del Portogallo in vista della partita di Nations League contro la Danimarca a seguito di un diverbio con il commissario tecnico Jorge Jesus. "Non ero presente al loro incontro. Spetta a loro risolvere i problemi internamente. Noi abbiamo già i nostri problemi in Francia. Giudicare l'intera sua carriera alla luce di questa situazione? Mai. Quando penso a Ronaldo, questa vicenda non la menzionerò nemmeno!".

"Ronaldo è una leggenda, non c'è altro da aggiungere. Quello che ha fatto per il calcio è qualcosa di incredibile. Abbiamo tutti notato il suo impegno ai Mondiali. Molto probabilmente, questo è il suo ultimo torneo. Se dovesse finire tutto così... Parlo esclusivamente del giocatore, di ciò che ha realizzato. Ciò che mi piace di Ronaldo è il suo carattere, il modo in cui vive e respira il calcio, la sua ossessione per questo sport, per i record e la spinta costante a essere il migliore. Anche la sua condizione fisica, che adesso è persino migliore rispetto all'inizio della sua carriera, è incredibile. Senza questa ossessione, non conosceremmo questo giocatore. Insieme a lui abbiamo vissuto momenti straordinari".

"Nutro un rispetto immenso per Ronaldo, esattamente come per Messi e per tutti i calciatori che sono riusciti a rimanere ai massimi livelli", ha dichiarato Henry.