Lecce, Geubbels parzialmente in gruppo in vista del Bologna. Berisha lavora a parte
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Giacomo Iacobellis
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ieri alle 14:05Serie A
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02.10.2026 14:05Serie A
Allenamento mattutino per gli uomini di mister Di Francesco, che continuano a preparare il match casalingo col Bologna di domenica 11 ottobre.
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Dopo l’amichevole svolta ieri pomeriggio con l’Altamura, la preparazione dei giallorossi è proseguita questa mattina al Centro Sportivo di Martignano. La squadra di mister Eusebio Di Francesco ha svolto attivazione tecnica, lavoro di potenza aerobica e partite a tema.
Il punto sui singoli
Lavoro personalizzato per Berisha, mentre Geubbels si è allenato parzialmente in gruppo. Per la giornata di domani è previsto un allenamento mattutino a Martignano. Lo riporta il sito ufficiale del Lecce, che tornerà in campo domenica 11 ottobre col Bologna in casa.
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