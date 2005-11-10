Assurdo Jesus Rodriguez: sul 12-0 per la Spagna U21, si fa espellere per una manata

Quello che è successo ieri nella partita di qualificazione all'Europeo Under 21 ha del clamoroso. La Spagna ha vinto in trasferta 13-0 contro San Marino, dominando come era ipotizzabile: sugli scudi Espi, che ha segnato 4 gol, ma anche Jacobo Ramon, che ha firmato la rete del momentaneo 3-0. Ciò che stupisce in negativo è quanto fatto da Jesus Rodriguez, talento del Como di Cesc Fabregas.

Espulso al 95'

Quando mancava soltanto una manciata di secondi al termine del match e il risultato era sul 12-0 per le Furie Rosse, Rodriguez ha reagito alle provocazioni di Bartolomeo Riggioni, colpendo l'avversario al volto con una manata. Il rosso diretto è stato immediato e gli costerà la partita contro la Romania, match fondamentale per blindare la qualificazione e sfida al vertice.