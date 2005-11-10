Il Grande Torino torna al Filadelfia: presentato il progetto del museo. Le voci da Grugliasco

Il Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata si prepara a cambiare casa e a trasferirsi al Filadelfia, lasciando Villa Claretta. Nella giornata di oggi è stato presentato il progetto a Grugliasco e dall'evento abbiamo raccolto alcune dichiarazioni dei principali personaggi presenti in loco.

Domenico Beccaria (presidente museo): "Non solo ripercorre la storia del Torino, ma anche quella della nostra città e della nostra nazione".

Alberto Cirio (presidente Regione Piemonte): "Mio padre era grande tifoso del Toro, per noi è un pezzo di vita del Piemonte e dell’Italia e cercheremo di fare la nostra parte".

Paolo Bongioanni (assessore Regione Piemonte): "Il Filadelfia è la casa giusta per il museo, ci sono risorse che dovremo aggiungere e per il prossimo anno dovremmo averle".

Claudio Sala (ex Torino): "Complimenti per la scelta, mi fa piacere che la storia del club torni al Fila".

Renato Zaccarelli (ex Torino): "Se riusciremo a portare a termine questo progetto possiamo dire che gli Invincibili sono tornati a casa".