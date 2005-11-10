Caso Ronaldo, Veiga dopo la Danimarca: "Mi è stato detto di non parlarne"

Renato Veiga, protagonista della vittoria per 4-2 del Portogallo contro la Danimarca, ha commentato il discusso addio di Cristiano Ronaldo dal ritiro della nazionale, affermando di aver ricevuto il divieto di parlare della questione. "Sini molto legato a Cris. Lui sa quanto ci tengo, ma mi è stato detto di non parlarne", ha dichiarato il difensore del Villarreal.

Ronaldo ha lasciato la rosa portoghese in seguito a un presunto scontro con il commissario tecnico Jorge Jesus, innescato dal suo scarso impiego nella sfida contro la Norvegia. La maggior parte dei giocatori ha evitato le domande sul quarantunenne, ribadendo che l'attenzione è focalizzata unicamente sulle partite di Nations League e che l'armonia all'interno dello spogliatoio resta intatta.