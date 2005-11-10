Barcellona, sospiro di sollievo per Raphinha: sarà già a disposizione per il Getafe

Buona notizia per il Barcellona: Raphinha non ha riportato alcun infortunio grave dopo essersi sottoposto oggi agli esami medici, e sarà regolarmente a disposizione per la sfida di Liga del prossimo fine settimana contro il Getafe. L'attaccante brasiliano è rientrato a Barcellona ieri dall'Australia, dopo aver lasciato il ritiro della nazionale a causa di un problema fisico. Il giocatore ha rimediato un edema alla coscia destra nel corso della vittoria per 4-2 nell'amichevole contro i Socceroos.

Nonostante i timori iniziali legati ai suoi precedenti infortuni alla stessa coscia, gli accertamenti clinici hanno fugato ogni dubbio su un possibile stop prolungato. Raphinha ha iniziato la stagione in una forma strabiliante, collezionando 14 gol e 3 assist in appena otto partite.