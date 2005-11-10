Junior Kroupi è vicino al rientro: Arsenal, Tottenham e Barcellona pronte a seguirlo

Il Barcellona ha fatto un tentativo per il corteggiatissimo attaccante del Bournemouth Eli Junior Kroupi durante la sessione estiva di calciomercato, nonostante la valutazione monstre superiore ai 100 milioni di dollari fissata dal club di Premier League. Tuttavia, una frattura al piede ha spento ogni sua speranza di lasciare il Vitality Stadium.

Concorrenza internazionale per lui: le inglesi sono attente

Ora che il giovane talento francese è entrato nella fase finale del suo recupero, i riflettori sono tornati a puntare su di lui. Secondo Diario Sport, Arsenal e Tottenham continuano a monitorare le sue prestazioni, mentre il Barça mantiene un profilo basso, sebbene il suo nome riscuota grande apprezzamento all'interno dell'area tecnica del club.

I blaugrana sono convinti che Kroupi rappresenti il profilo perfetto per il sistema di Hansi Flick e che possieda tutte le qualità per consacrarsi a livelli altissimi. Di conseguenza, tornerà nel mirino del Barça non appena avrà smaltito l'infortunio. Il direttore sportivo dei blaugrana, Deco, ha dichiarato recentemente che la pista Julian Álvarez appartiene ormai al passato, un fattore che spiana la strada al club catalano per un affondo su Junior Kroupi la prossima estate. Resta tuttavia il timore di una vera e propria asta di mercato nel caso in cui il Paris Saint-Germain decidesse di inserirsi nella corsa per il ventenne.