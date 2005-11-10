Il gioiello Mazurek fa gola: Borussia Dortmund e Brighton sono interessate
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Simone Lorini
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ieri alle 15:10Calcio estero
autore Simone Lorini
02.10.2026 15:10Calcio estero
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Il Borussia Dortmund e il Brighton & Hove Albion figurano tra i club che stanno monitorando il talentuoso centrocampista del Salisburgo Bartosz Mazurek, secondo quanto riportato dai media. I giganti tedeschi hanno recentemente acquistato il diciannovenne talento polacco dallo Jagiellonia Białystok per 6 milioni di euro. Il giocatore si è imposto come un titolare fisso dei vicecampioni austriaci in questa stagione, collezionando 2 gol e 3 assist in 14 partite.
Di recente ha inoltre disputato un esordio straordinario con la nazionale Under-21 della Polonia, realizzando una doppietta contro la Svezia in una partita di qualificazione agli Europei di categoria.
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